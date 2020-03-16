القابضة الكيماوية: التواصل مع 5 استشاريين عالميين لتطوير شركة راكتا

كتب عبد الحليم سالم

كشف وليد محمد الرشيد ، نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، أنه تم التواصل مع 5 استشاريين عالميين لبحث تطوير شركة راكتا للورق بالإسكندرية، وهى من الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية والمدرجة في البورصة المصرية.

وكانت الجمعية العامة للشركة برئاسة المحاسب عماد الدين مصطفى رئيس القابضة الكيماوية، اعتمدت القوائم المالية وميزانية شركة راكتا للعام المالى 2018-2019، بتحقيق خسائر بلغت 123.2 مليون جنيه، مقارنة بخسائر بلغت 82.8 مليون جنيه العام المالى 2017-2018.

وحققت الشركة إيرادات بلغت 138.6 مليون جنيه، مقابل 193.3 مليون جنيه.

أضاف وليد الرشيد ل" اليوم السابع" أنه من المنتظر دراسة حالة الشركة بحيث يتم بعد ذلك طرح مناقصة عالمية للتطوير بهدف انتشال الشركة من خسائرها.

كان مجلس إدارة شركة العامة لصناعة الورق - راكتا، اعتمد الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل 2020-2021.

وأوضحت راكتا في بيان للبورصة أنها تستهدف تحقيق صافي خسائر بنحو 126.74 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل.

وتستهدف الشركة تحقيق مبيعات بنحو 16.4 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل، واستثمارات بنحو 62.6 مليون جنيه.

وذكرت الشركة، إيقاف النشاط الإنتاجي بالشركة مستمر منذ 25 سبتمبر 2019، لزيادة التكلفة الصناعية، والركود الذي صاحب سوق الورق، والزيادات في الأعطال الميكانيكية والكهربية للآلات والماكينات، وعدم وجود رأس مال عامل.

وأوضحت، أن إيقاف النشاط مستمر لحين الانتهاء من تنفيذ مشروعات التطوير وإعادة التأهيل للمعدات التي تخطط الشركة للبدء في تنفيذها مطلع مارس 2021.

وحققت الشركة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، صافي خسائر بلغ 50.63 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 49.35 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر لتصل إلى 20.77 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 70.44 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.