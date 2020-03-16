العثور على جثة مسن داخل منزلة فى ظروف غامضة ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

عثر أهالى مركز الفشن جنوب بنى سويف، اليوم الاثنين، على جثة مسن داخل منزله فى ظروف غامضة تلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف إخطارا من مأمور مركز شرطة الفشن يفيد بتلقيه بلاغا بالعثور على جثة لمسن داخل منزله ووجه على الفور بسرعة كشف ملابسات الواقعة.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث مركز شرطة الفشن إلى محل الواقعة وتبين أن الجثة لمسن ويدعى صلاح.ش.ع، 71 سنة، ومقيم بقرية شنرا التابعة لدائرة المركز، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف غموض الواقعة وضبط الجانى وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وكان لقي عامل مصرعه طعنا بسكين على يد شقيقه، بسب خلاف على رفع تجمعات مياه الأمطار ببني سويف.