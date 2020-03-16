العثور على جثة مسن داخل منزلة فى ظروف غامضة ببنى سويف

عثر أهالى مركز الفشن جنوب بنى سويف، اليوم الاثنين، على جثة مسن داخل منزله فى ظروف غامضة تلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف إخطارا من مأمور مركز شرطة الفشن يفيد بتلقيه بلاغا بالعثور على جثة لمسن داخل منزله ووجه على الفور بسرعة كشف ملابسات الواقعة.
وعلى الفور انتقل ضباط مباحث مركز شرطة الفشن إلى محل الواقعة وتبين أن الجثة لمسن ويدعى صلاح.ش.ع، 71 سنة، ومقيم بقرية شنرا التابعة لدائرة المركز، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف غموض الواقعة وضبط الجانى وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
وكان لقي عامل مصرعه طعنا بسكين على يد شقيقه، بسب خلاف على رفع تجمعات مياه الأمطار ببني سويف.
وتلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف إخطارا من اللواء محمدعبد الوهاب مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن، يفيد إستقبال مستشفى بني سويف التخصصي سيد كمال على مرزوق 23سنة، عامل رخام بمنطقة شق الثعبان ، مقيم حارة عيد متفرعة من شارع شافعي ، متفرع من شارع صلاح سالم بمدينة بني سويف العاصمة، مصابا بطعنة في البطن، ولفظ أنفاسه الأخيرة داخل قسم الطواريء.
ودلت التحريات الأولية وأقوال الشهود، عن تجمع كميات من مياه الأمطار بين منزلي المجني عليه " سيد " وشقيقه " أحمد"، و نشبت مشادة كلامية بينهما لمطالبة كل منهما للآخر بسحبها ورفعها من الشارع ، وتطورت إلي مشاجرة إستل الثاني آلة حادة " مطواة" وطعن بها أخيه الذي تم نقله إلي المستشفى في محاولة لاسعافه دون جدوى.
تم التحفظ على جثة المجني عليه داخل مشرحة المستشفى و تحرير محضر بالواقعة واستدعاء مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي وكتابة تقرير بأسباب الوفاة، وكذلك إخطار النيابة العامة للمعاينة.
وتمكنت قوة من مباحث قسم شرطة بني سويف يقودها المقدم إبراهيم صفوت رئيس المباحث والرائد إسلام هديب المعاون الأول لمباحث القسم من ضبط الجاني والأداة المستخدمة في الواقعة.
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