الصين: حالات الإصابة بفيروس كورونا الواردة من الخارج أصبحت الخطر الرئيسى

قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الاثنين، إن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد الواردة من خارج البلاد أصبحت تمثل الخطر الرئيسي. وقال التليفزيون الرسمى إن بكين سجلت ست حالات إصابة جديدة واردة من الخارج حتى الساعة الثانية بعد الظهر. ومن بين الحالات الجديدة أربعة أشخاص قادمين من إسبانيا واثنان من بريطانيا.

وقال قنج شوانج المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية للصحفيين إن الفحوص الطبية وإجراءات الحجر الصحي مطبقة على حد سواء على الصينيين والأجانب القادمين من الخارج.

وكانت قد أعلنت منظمة الصحة العالمية أن إجمالى عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) على مستوى العالم بلغ 152 ألفا و428 حالة.

وأضافت المنظمة - وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية أن 5 آلاف و393 شخصا توفوا نتيجة إصابتهم بالفيروس الوبائي، تم تسجيل حالات الإصابة في 141 دولة، موضحة أن الصين مازالت أكثر الدول تضررا من الفيروس، حيث سجلت 81 ألفا و48 حالة، تلتها إيطاليا التي سجلت 21 ألفا و157 حالة، فيما تأتي إيران في المرتبة الثالثة عالميا بأكثر من 12 ألفا و700 حالة.