اليوم السابع
Ads
الإثنين، 16 مارس 2020 10:50 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الصين: حالات الإصابة بفيروس كورونا الواردة من الخارج أصبحت الخطر الرئيسى

الإثنين، 16 مارس 2020 10:40 ص
الصين: حالات الإصابة بفيروس كورونا الواردة من الخارج أصبحت الخطر الرئيسى كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الاثنين، إن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد الواردة من خارج البلاد أصبحت تمثل الخطر الرئيسي. وقال التليفزيون الرسمى إن بكين سجلت ست حالات إصابة جديدة واردة من الخارج حتى الساعة الثانية بعد الظهر. ومن بين الحالات الجديدة أربعة أشخاص قادمين من إسبانيا واثنان من بريطانيا.

وقال قنج شوانج المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية للصحفيين إن الفحوص الطبية وإجراءات الحجر الصحي مطبقة على حد سواء على الصينيين والأجانب القادمين من الخارج.

وكانت قد أعلنت منظمة الصحة العالمية أن إجمالى عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) على مستوى العالم بلغ 152 ألفا و428 حالة.

وأضافت المنظمة - وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية أن 5 آلاف و393 شخصا توفوا نتيجة إصابتهم بالفيروس الوبائي، تم تسجيل حالات الإصابة في 141 دولة، موضحة أن الصين مازالت أكثر الدول تضررا من الفيروس، حيث سجلت 81 ألفا و48 حالة، تلتها إيطاليا التي سجلت 21 ألفا و157 حالة، فيما تأتي إيران في المرتبة الثالثة عالميا بأكثر من 12 ألفا و700 حالة.

 


كورونا

الصين

فيروس كورونا

وزارة الخارجية الصينية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الكاف يعلن رسميا استضافة استاد جابوما بالكاميرون نهائي دوري أبطال أفريقيا

الكاف يعلن رسميا استضافة استاد جابوما بالكاميرون نهائي دوري أبطال أفريقيا

ماذا فعلت الأندية المصرية بعد إيقاف النشاط الكروى؟.. فيديو

ماذا فعلت الأندية المصرية بعد إيقاف النشاط الكروى؟.. فيديو

قطع المياه عن مناطق وسط الجيزة لمدة 6 ساعات بسبب عكارة النيل

قطع المياه عن مناطق وسط الجيزة لمدة 6 ساعات بسبب عكارة النيل

فيديو.. إجراءات العزل الذاتى فى المنزل لمواجهة كورونا

فيديو.. إجراءات العزل الذاتى فى المنزل لمواجهة كورونا

كيف تتحدث مع أطفالك حول وباء كورونا× 4 خطوات

كيف تتحدث مع أطفالك حول وباء كورونا× 4 خطوات

من أبل لجوجل.. هكذا تعاملت شركات التكنولوجيا مع موظفيها عقب انتشار "كورونا"

من أبل لجوجل.. هكذا تعاملت شركات التكنولوجيا مع موظفيها عقب انتشار "كورونا"

شروط الحصول على عضوية صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد

شروط الحصول على عضوية صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد

فيس بوك يعقد مؤتمرا للألعاب "أونلاين" خوفا من كورونا

فيس بوك يعقد مؤتمرا للألعاب "أونلاين" خوفا من كورونا

10 نصائح للعمل من المنزل بفاعلية.. اتبع روتين المكتب وتواصل مع فريقك

10 نصائح للعمل من المنزل بفاعلية.. اتبع روتين المكتب وتواصل مع فريقك

التعليم تحدد كيفية تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الدبلومات × 9 خطوات

التعليم تحدد كيفية تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الدبلومات × 9 خطوات

فيفا يمنح محمد صلاح والمحترفين حرية الانضمام للمنتخب دون عقوبات

فيفا يمنح محمد صلاح والمحترفين حرية الانضمام للمنتخب دون عقوبات

الوطنية للانتخابات تعلن اليوم اسم الفائز بمقعد ملوى بالمنيا بعد جولة الإعادة

الوطنية للانتخابات تعلن اليوم اسم الفائز بمقعد ملوى بالمنيا بعد جولة الإعادة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة