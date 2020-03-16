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الصحة تواصل إرسال "SMS" للمواطنين للتوعية بفيروس كورونا

الإثنين، 16 مارس 2020 08:46 م
الصحة تواصل إرسال "SMS" للمواطنين للتوعية بفيروس كورونا وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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تواصل وزارة لصحة والسكان إرسال رسائل "SMS" توعوية عبر التليفونات المحمولة بشكل مجانى إلى المواطنين للتوعية والوقاية من عدوى فيروس كورونا، وتضمنت بعض الرسائل: "إحرس على النظافة واستعمل المنظفات واحذروا الشيشة والازدحام واستخدم المناديل عن العطس والسعال تجنبا لفيروس كورونا.
 
وكانت وزارة الصحة والسكان، أكد إن مجففات اليد المتوفرة فى المطاعم والمولات الكبرى والمحال لا تقوم بالقضاء على فيروس كورونا فى 30 ثانية كما يدعى البعض، وإنما تستخدم فقط فى تجفيف اليد جيدا.
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان أن مجففات اليد ليست فعالة فى القضاء علي فيروس كورونا المستجد للحماية من الفيروس، مع المداومة على تنظيف اليد بالماء والصابون لمدة 20 ثانية، أو فركها بمطهر كحولي، وتجفيفها بشكل جيد .
 
وناشدت وزارة الصحة أنه فى حال الاستفسار عن أى معلومات تخص فيروس كورونا يجب الإتصال على الخط الساخن 105 و15335 على مدار 24 ساعة. 
 
وكانت وزارة الصحة والسكان دعت المواطنين فى وقت سابق إلى التوجه لمستشفيات الحميات عند الشعور بأى أعراض تشير للإصابة بكورونا، كارتفاع فى درجات الحرارة لعمل التحاليل اللازمة والاطمئنان على صحتهم.
 
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية.
 
 
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