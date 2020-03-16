اليوم السابع
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الصحة الكويتية: ارتفاع الحالات المصابة بفيروس كورونا إلى 123 حالة

الإثنين، 16 مارس 2020 10:19 ص
الصحة الكويتية: ارتفاع الحالات المصابة بفيروس كورونا إلى 123 حالة المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاثنين، تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 123 حتى الآن.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند - في المؤتمر الصحفي ال(16)، والذي أقيم بديوان عام وزارة الصحة الكويتية - إنه تم اكتشاف حالة واحدة مرتبطة بالسفر الى الولايات المتحدة، وأخرى مرتبطة بالسفر إلى إيران، و4 حالات مرتبطة بالسفر إلى بريطانيا، و3 حالات مخالطين لحالة السفر إلى بريطانيا، وحالة واحدة مرتبطة بالسفر إلى قطر، وجميعهم كويتيون، بالإضافة إلى حالة واحدة لمواطنة مصرية مرتبطة بالسفر إلى مصر.
وأشار إلى أن الحالة الصحية للمتواجدين بالحجر الصحي جيدة ومستقرة؛ حيث يتلقى جميع المصابين الرعاية الطبية اللازمة في أحد المستشفيات المعدة والمجهزة لاستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، تحت إشراف فريق طبي في جميع التخصصات.
وأضاف السند أنه بالنسبة للحالات المحجوزة في غرفة العناية الفائقة، فقد بلغت أربع حالات، منها حالة واحدة مستقرة، وثلاث حالات يمكن وصفها ب(الحرجة)، لافتا في الوقت نفسه إلى أنه تم أخذ أكثر من 9981 مسحة، في حين هناك 294 شخصا لازال في مراكز الحجر الصحي، ونحو 564 حالة أنهت فترة الحجر، وهو ما يدعو إلى التفاؤل، دون التراخي في الإجراءات الوقائية المتخدة.
ولفت إلى أنه وفقا لأخر تقارير منظمة الصحة العالمية، هناك مناطق أخرى أصبحت تتسارع فيها أعداد الإصابات، وهو ما استوجب قرارات تصعيدية لمواجهة ذلك التصاعد في حجم الاصابات حول العالم، مشيرا إلى أنه خلال ال24 ساعة الماضية، أعلنت 9 دول رصدها لحالات إصابة، ليرتفع عدد الدول المصابة إلى 143 دولة، بها 156 ألف إصابة حول العالم، منها 76 ألفا خارج الصين، ونحو 81 ألف إصابة في الصين وحدها.
وتابع أنه فيما يخص إقليم دول شرق المتوسط، والذي تنتمي إليه الكويت، ويضم 22 دولة، هناك 17 دولة أعلنت وجود 14 ألف حالة إصابة بها، فيما لم تعلن الدول الخمس الباقية وجود أية إصابات، لافتا في الوقت نفسه، إلى أن عدد عمليات الشفاء عالميا، بلغت 176 ألف حالة.
ودعا المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية مجددا، المواطنين والمقيمين، إلى التقيد بضوابط تطبيق الحجر المنزلي والمؤسسي، حفاظا على صحتهم وصحة المجتمع الكويتي، مع التأكيد على ضرورة البقاء في المنزل، والابتعاد عن التجمعات، والالتزام بالإرشادات الوقائية للحد من انتشار الفيروس.
وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت أمس الأحد، ارتفاع مصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) إلى 112 حالة، بعد تسجيل 8 حالات جديدة، تضمنت ثلاث حالات مرتبطة بالسفر إلى بريطانيا، و3 حالات أخرى من المخالطين للمسافرين إلى بريطانيا، وحالة مرتبطة بالسفر إلى فرنسا قادمة عبر الإمارات، وحالة مرتبطة بالسفر إلى إيران، وقادمة من الحجر الصحي بمنتزه (الخيران).


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كورونا فى الكويت

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