الصحة العمانية تعلق الخدمات العلاجية المقدمة للحالات الروتينية بسبب كورونا

كتب محمد تهامى زكى

أعلنت وزارة الصحة فى سلطنة عمان، اعتبارا من اليوم، الاثنين، تعليق الخدمات العلاجية المقدمة للحالات الروتينية الغير مستعجلة التى لا يؤثر تأخير المواعيد على صحتها بشكل مباشر مؤقتا وحتى اشعار آخر، وأن هذا الإجراء يأتى حرصا على سلامة المرضى والمجتمع ولمكافحة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وكتبت وزارة الصحة عبر حسابها على انستجرام: "تعلن وزارة الصحة ممثلة فى المستشفى السلطانى، انه اعتبارا من تاريخ 16/03/2020 وحتى إشعار اخر سيتم تعليق الخدمات العلاجية المقدمة للحالات الروتينية الغير مستعجلة التى لا يؤثر تأخير المواعيد على صحتها بشكل مباشر مؤقتا وحتى إشعار آخر.





وأوضحت الوزارة فى تغريده أخرى: "يشمل هذا التعليق تأجيل المواعيد الروتينية فى أقسام العيادات الخارجية وأقسام العمليات، وذلك بالتنسيق مع المرضى وبما لا يؤثر على حالتهم الصحية وخطتهم العلاجية"، كاشفة أن هذا الإجراء يأتى حرصا على سلامة المرضى والمجتمع ولمكافحة وباء كورونا".





وكانت وزارة الصحة العمانية، أعلنت أمس، الأحد، تسجيل حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا لمواطنة مرتبطة بالسفر إلى إيطاليا وتخضع للعزل المنزلى .

وأفادت وكالة الأنباء العمانية بأن العدد الكلى للحالات المسجلة فى السلطنة 22 حالة 18 منها مرتبطة بالسفر إلى إيران وحالتان مرتبطتان بالسفر إلى إيطاليا وجارٍ التقصى الوبائى عن حالتين.

وأهابت الوزارة بجميع المواطنين والمقيمين المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال، وتجنب السفر إلا للضرورة القصوى، واتباع إجراءات الوقاية أثناء الشعائر الدينية والتجمعات الأسرية والاجتماعية.