الصحة العمانية: ارتفاع حالات المصابين بفيروس كورونا إلى 22 حالة

مسقط /أ ش أ/

أعلنت وزارة الصحة العمانية، الأحد، تسجيل حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا لمواطنة مرتبطة بالسفر إلى إيطاليا وتخضع للعزل المنزلي.

وأفادت وكالة الأنباء العمانية بأن العدد الكلى للحالات المسجلة فى السلطنة 22 حالة 18 منها مرتبطة بالسفر إلى إيران وحالتان مرتبطتان بالسفر إلى إيطاليا وجارٍ التقصى الوبائى عن حالتين.

وأهابت الوزارة بجميع المواطنين والمقيمين المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال، وتجنب السفر إلا للضرورة القصوى، واتباع إجراءات الوقاية أثناء الشعائر الدينية والتجمعات الأسرية والاجتماعية.