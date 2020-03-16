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الصحة السودانية: لا اصابات جديدة بفيروس كورونا وعزل حالات مشتبه بها

الإثنين، 16 مارس 2020 01:00 ص
الصحة السودانية: لا اصابات جديدة بفيروس كورونا وعزل حالات مشتبه بها اجراءات مكافحة فيروس كورونا
الخرطوم أ ش أ

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قالت وزارة الصحة السودانية، إنه لا توجد اصابات بفيروس كورونا، فيما تم عزل حالات اشتباه، لافتة إلى أنه لا توجد حالات مشتبهة بها من القادمين من الخارج، وبعض الحالات سجلت داخلياً، وهى الآن تحت المتابعة وسيتم أخذ عينات منها لتحويلها.

وقالت وزارة الصحة السودانية، فى بيان الأحد، إنها اكملت كافة الترتيبات والإجراءات الصحية لاستقبال باخرة عادت من السعودية اليوم.

وقال الدكتور بابكر المقبول مدير إدارة الطوارئ الصحية ومكافحة الاوبئة بالسودان، إن وزارة الصحة ستقوم بإجراء الكشف على كل القادمين وأى شخص يشتبه فيه سيتم حجره بجانب أخذ الفحوصات المعملية من الحالات المشتبه بها، لافتا إلى أن الوزارة جاهزة من خلال الكادر الطبى الذى تم إعداده لهذه العملية.

وعقد اليوم الاجتماع المشترك للجنة التنسيقية الوزارية واللجنة الفنية العليا بوزارة الصحة السودانية، لمتابعة أحداث وتداعيات وباء كورونا، واستعرض تقاسم أدوار الوزارات المختلفة فى هذا الصدد.

وكانت وزارة الصحة السودانية أعلنت أول من أمس وفاة رجل خمسينى جراء اصابته بفيروس كورونا.

 


الصحة السودانية

السودان

أخبار السودان

فيروس كورونا

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