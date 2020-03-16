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الصحة الأردنية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 12 حالة

الإثنين، 16 مارس 2020 10:59 ص
الصحة الأردنية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 12 حالة كورونا - أرشيفية
كتب محمد تهامى زكى

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أعلنت وزارة الصحة الأردنية، ارتفاع أعداد المصابين فى البلاد بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" إلى 12 حالة، حتى نهاية أمس الأحد.

ووفقا للموقع الرسمى للوزارة، فإن الحالات تضم 5 أردنيين، 6 فرنسيين، وسيدة عراقيّة، وتتلقى هذه الحالات الرعاية الصحية فى قسم العزل فى مستشفى الأمير حمزة، كما أشارت الوزارة أن حالة حالة واحدة لأردنى غادرت المستشفى فى 13 مارس الماضى بعد التماثل للشفاء الكامل.

وأوضحت الوزارة، أن عدد الحالات الموجودة حالياً فى الحجر الصحى 83 حالة، وأن العدد الكلى للحالات التى أُدخلت الحجر الصحى ثم غادرته بعد قضاء 14 يوماً وثبوت عدم إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

الصحة الأردنية
الصحة الأردنية

وفى نفس السياق، ترأس أمس الأحد، العاهل الأردنى الملك عبد الله، اجتماعا لمناقشة آخر تطورات فيروس كورونا، ونشر الحساب الرسمى للديوان الملكى الهاشمى، عبر تويتر، صورا من اجتماع الملك عبد الله، وعلق "جلالة الملك عبد الله الثانى يترأس اجتماعا لمناقشة التطورات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد فى المركز الوطنى للأمن وإدارة الأزمات".

وأكد عبد الله، أن هناك تقييم مستمر للتعليم عن بعد لطلبة المدارس والجامعات، لتطويره وتحديثه، على أن تبقى العملية التعليمية مستمرة، كذلك شدد على ضرورة وجود خطة واضحة بخصوص المخزون الاستراتيجى فى حال تعطلت التجارة الدولية وأغلقت الحدود.

وأشار العاهل، إلى أن الأردن أعلنت، السبت الماضى، مجموعة إجراءات وقرارات جديدة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد فى ضوء التطورات العالمية المتسارعة وبهدف حماية الوطن والمواطنين.

وكانت فضائية "روسيا اليوم"، أفادت نقلاً عن مراسلتها أن العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى أجرى فحص فيروس كورونا المستجد، اليوم الأحد، فور عودته إلى أرض الوطن. وأثبتت الفحوصات سلامته، وذكرت القناة أن الملك توجه إلى المركز الوطنى للأمن وإدارة الأزمات فور عودته إلى أرض الوطن لترؤس اجتماع لمجلس السياسات الوطنى.


الادرن

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كوفيد 19

العاهل الاردنى

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