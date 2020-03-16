اليوم السابع
Ads
الإثنين، 16 مارس 2020 05:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الشاعر: حصر الوفود السياحية وبدء إجراءات مغادرتهم تنفيذا لقرار وقف الطيران

الإثنين، 16 مارس 2020 03:54 م
الشاعر: حصر الوفود السياحية وبدء إجراءات مغادرتهم تنفيذا لقرار وقف الطيران حسام الشاعر رئيس غرفة الشركات
كتبت آمال رسلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد حسام الشاعر رئيس غرفة الشركات السياحية ووكالات السفر، أن الشركات ستبدأ التنسيق الفورى مع منظمى الرحلات الاجانب فى الخارج لايقاف وصول أى مجموعات سياحية كانت من المفترض وصولها خلال الأيام القادمة، وكذلك الترتيب معهم لمغادرة الوفود المتواجدة حاليا بمصر وذلك التزاما بقرار رئيس الوزراء بتعليق حركة الطيران فى كافة المطارات المصرية بداية من الخميس المقبل.

وأوضح الشاعر لـ"اليوم السابع" أنه مع هذا القرار الذى يحمى ويحافظ على صحة المصريين، والتى تعتبر أولوية لجميع أجهزة الدولة، منوها إلى أن الأحداث الراهنة مؤقتة وستزول قريبا، وستعود السياحة لازدهارها مرة آخرى، وتوقع الشاعر أن تستمر تلك الأزمة لمدة أقصاها شهرا، وبعدها ستعود الأمور لطبيعتها، بل وستشهد السياحة المصرية إقبالا غير مسبوق فهى لها مميزات عدة أهمها جوها المعتدل، مشيرا إلى أنها فترة قصيرة ولا تدعوا إلى القلق.

ونوه الشاعر إلى أن غرفة الشركات السياحية ستبدأ التنسيق مع أعضائها فورا لتنفيذ قرار رئيس الوزراء، حيث سيبدأ حصر الافواج السياحية المتواجدة بمصر والأعداد بالكامل وتنسيق جدول لمغادرتهم تباعا على مدار الاسبوع وحتى الخميس المقبل بالتعاون مع منظمى الرحلات الاجانب، لافتا إلى أنه جارى إبلاغهم بعدم استقبال وفود جديدة خلال الفترة المحددة والتى ستنتهى فى 31 مارس الجارى.

وقال المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إنه تم تعليق حركة الطيران فى كل المطارات المصرية بداية من ظهر يوم الخميس القادم، موضحا أن هذا التعليق سيستمر حتى يوم 31 مارس المقبل، وأن الهدف من هذا القرار منع انتشار فيروس كورونا. 


اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار مصرية

حسام الشاعر

وقف الطيران

السياحة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

هولندا تعلن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 24 والإصابات إلى 1423

الإثنين، 16 مارس 2020 03:22 م

السعودية توجه القطاع الخاص بإعطاء المرضى إجازة 14 يوما لمكافحة كورونا

الإثنين، 16 مارس 2020 03:19 م

الحكومة تعلن تعليق الطيران من ظهر الخميس وحتى 31 مارس.. وقرار خلال ساعات بتخفيض عدد العاملين بالمصالح الحكومية لمنع الاختلاط.. ومصطفى مدبولى: 2.25 مليار جنيه خسائر تعليق حركة الطيران

الإثنين، 16 مارس 2020 03:17 م

وزير النقل التونسى: إغلاق الحدود البرية التونسية مع ليبيا

الإثنين، 16 مارس 2020 03:13 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الحكومة: إجمالى عدد الإصابات بفيروس كورونا 150 حالة حتى الآن

الحكومة: إجمالى عدد الإصابات بفيروس كورونا 150 حالة حتى الآن

القوات المسلحة تعاون أجهزة الدولة فى التغلب على آثار الطقس السيئ.. فيديو

القوات المسلحة تعاون أجهزة الدولة فى التغلب على آثار الطقس السيئ.. فيديو

مياه الجيزة: بدء ضخ مياه الشرب تدريجيا خلال ساعة بعد انخفاض نسب العكارة

مياه الجيزة: بدء ضخ مياه الشرب تدريجيا خلال ساعة بعد انخفاض نسب العكارة

إنفو جراف.. ما هى الوسائل الأكثر فاعلية لقتل فيروس كورونا؟

إنفو جراف.. ما هى الوسائل الأكثر فاعلية لقتل فيروس كورونا؟

فيديو.. استعد جيدا ولا تخف.. إجابات عن الأسئلة الأكثر شيوعا حول كورونا

فيديو.. استعد جيدا ولا تخف.. إجابات عن الأسئلة الأكثر شيوعا حول كورونا

دعاء للتحصن من الأوبئة والأمراض.. فيديو

دعاء للتحصن من الأوبئة والأمراض.. فيديو

أخبار مصر اليوم .. الصحة العالمية: مصر وعمان فقط تمتلكان نظام مراقبة قوى لمواجهة كورونا

أخبار مصر اليوم .. الصحة العالمية: مصر وعمان فقط تمتلكان نظام مراقبة قوى لمواجهة كورونا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 16-3-2020 وعيار 24 بـ 178.62 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 16-3-2020 وعيار 24 بـ 178.62 ريال سعودى

خطة كورونا.. البنوك تبدأ تعقيم وتطهير الفروع والـATM وتبخير خزائن البنكنوت

خطة كورونا.. البنوك تبدأ تعقيم وتطهير الفروع والـATM وتبخير خزائن البنكنوت

مروجو شائعات كورونا تحت مجهر الأمن.. ضبط مواطنين روجوا أخبارا مغلوطة عن انتشار الفيروس ووجود وفيات كثيرة.. سقوط عنصرين إخوانيين وراء تدوير الشائعات عبر الفيس بوك.. وملاحقة صاحب رسالة "أونكل رأفت فيه حظر تجوال"

مروجو شائعات كورونا تحت مجهر الأمن.. ضبط مواطنين روجوا أخبارا مغلوطة عن انتشار الفيروس ووجود وفيات كثيرة.. سقوط عنصرين إخوانيين وراء تدوير الشائعات عبر الفيس بوك.. وملاحقة صاحب رسالة "أونكل رأفت فيه حظر تجوال"

التشيك تفرض غرامة 3 ملايين كرونة لمن ينتهك قرار حظر التجول بسبب كورونا

التشيك تفرض غرامة 3 ملايين كرونة لمن ينتهك قرار حظر التجول بسبب كورونا

انتهاء الهيكل الخرسانى لأول برج بالعاصمة الإدارية بارتفاع 80 متراً.. فيديو

انتهاء الهيكل الخرسانى لأول برج بالعاصمة الإدارية بارتفاع 80 متراً.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة