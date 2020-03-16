اليوم السابع
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السلطات الهندية تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 110

الإثنين، 16 مارس 2020 08:30 ص
السلطات الهندية تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 110 كورونا
أ ش أ

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أعلنت السلطات الهندية، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 110 حالات من ضمنها شخصان لقيا حتفهما بسبب المرض.
وذكرت صحيفة "تايم أوف إنديا" الهندية أن رجلا يبلغ من العمر 76 عامًا من كالابوراجي توفي بعدما وصل مؤخرًا من المملكة العربية السعودية بينما توفيت امرأة تبلغ من العمر 68 عامًا في نيودلهي كانت قد ثبتت اصابتها بالفيروس التاجي في مستشفى رام مانوهار لوهيا ليلة الجمعة.
من جانبها ، نقلت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية عن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي دعوته لإنشاء صندوق موحد لدول جنوبي آسيا لمكافحة الوباء.وقال مودي "إن الهند ستقدم 10 ملايين دولار للصندوق بهدف مواجهة كورونا".
وكان مودي أجرى محادثات، عبر مؤتمر بالفيديو، مع زعماء بمنطقة جنوب آسيا، لتنسيق الاستجابة للأزمة في المنطقة.
وتشهد ولاية مهاراشترا في غرب البلاد، والتي تضم العاصمة المالية للبلاد مومباي، أسوأ تفش للمرض، حيث أغلقت السلطات المحلية المدارس والجامعات والمراكز التجارية في معظم المدن بما في ذلك مومباي المركز المالي للهند.


كورونا

فيروس كورونا

الهند

كورونا فى الهند

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