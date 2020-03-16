"الزراعة": توصيات فنية عاجلة للمزارعين والمربيين لتلافى الآثار السلبية للموجة الجوية

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى قطاع الإرشاد الزراعى، نشرة توصيات فنية عاجلة للمزارعين والمربيين يجب اتباعها لتلافى أية آثار سلبية نتجت عن الموجة الجوية التى تعرضت لها البلاد يومى الخميس والجمعة الماضيين.

وشملت التوصيات التى شارك فى إعدادها مركز البحوث الزراعية وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالوزارة، ضرورة إضافة سماد السوبر فوسفات الكالسيوم لكافة المحاصيل بعد عمليات تصريف المياه لضمان عدم حدوث مشاكل فى النمو، فضلاً عن سرعة توجيه المحصول ناحية النضج حتى لا يحدث أى مشاكل فى التحجيم او مهاجمة فطريات التربة للمحاصيل الأرضية في نهاية العمر وخاصة لمحاصيل: البطاطس عروة شتوية، البنجر، والبصل المبكر.

وأكدت التوصيات أهمية العمل على دعم النباتات او الاشجار بمحفزات النمو التي من شأنها زيادة معدلات الامتصاص وضمان استمرار سريان العصارة حتى لا يحدث ظهور اعراض نقص العناصر أو حدوث اي اضطراب فسيولوجي في توقيتات حرجة من عمر النبات، كذلك القيام باجراء فحص دقيق للزراعات عقب هذه الموجة للتأكد من عدم ظهور او انتشار اي من الامراض المحبة للرطوبة وكذلك الحشرات، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية او العلاجية اللازمة حسب توصيات وزارة الزراعة.

وفيما يتعلق بالثروة الحيوانية، أشارت الى أهمية المتابعة الحثيثة للأعلاف المخزنة للتأكد من عدم حدوث أي تلف او اعفان نتيجة تسرب المياه إليها والتخلص الصحي والآمن من الاعلاف وإعطاء الحيوان عليقة مركزة، مع رفع الحالة المناعية للحالات التي تضررت من الموجة باعطاءها الادوية اللازمة والفيتامينات لرفع مستوى المناعة، ونقل الحيوانات بعيداً عن تجمعات المياه وذلك لعدم إعطاء الفرصة لنقل الامراض بالحشرات والرش الدوري للحشرات الناقلة للأمراض، مع زيادة مقررات التغذية من الاعلاف بنسبة من 10 : 15 % خلال هذه الفترة.

وفي سياق متصل بدأ قطاع الإرشاد الزراعي بالوزارة وبالتنسيق مع مركز البحوث الزراعية في اعداد حملة توعية ارشادية لحث المزارعين على جدولة عمليات الحصاد حسب مواعيد النضج الصحيحة.