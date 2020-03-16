"الزراعة" تحدد 10 إجراءات للوقاية من الأمراض العابرة وكورونا

كشف تقرير معهد بحوث صحة الحيوان بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، حول الإجراءات التى اتخذها المعهد للوقاية من الأمراض والأوبئة العابرة للحدود وفيروس كورونا، يوضح أنه منذ اعلان الصين عن أول إصابة بفيروس كورونا المستجد فى الثلاثين من ديسمبر الماضى بمقاطعة هوبى وتحديدا فى مدينه ووهان عاصمة المقاطعة تم اتخاذ الإجراءات التالية :

-تجهيز معمل مستوى امان حيوى متقدم لاستقبال اى عينات مشتبه فيها .

-توفير جميع وسائل الحماية الشخصية PPE الملائمة لخطورة الفيروس طبقاً للمتطلبات والمعايير الدولية للأمان الحيوى داخل المعامل .

-تم التواصل بالمعامل المرجعية الدولية لتوحيد طرق الفحص القياسية ( SOPS ) للفحص الجينيى للمرض مع سرعة تجهيز البادئ المناسب للتشخيص السريع وكذلك الحامض النووى الخاص بالضوابط الإيجابية .

-الاتصال الدائم الزملاء بالمعامل المركزية لوزارة الصحة لتوحيد بروتوكول الفحص الجينى للمرض وتبادل المعلومات التكنولوجية فيما بينهما .

-توجيه فريق الطوارئ بالمعهد لمتابعة الوضع الوبائى بدولة الصين ومستجدات الوضع على مستوى العالم والجديد من المعلومات الوبائية عن مصدر الأصابة وإمكانيات التشخيص .

-بداية من 29/1/2020 وحتى 10/3/2020 تم فحص (1174) عينة من واردات غذائية ومستلزمات بيطرية واردة عبر الموانئ والمطارات من الصين والدول المسجل بها الأصابة للتأكيد على عدم تلوثها بالفيروس المسبب وذلك تنفيذاً لقرار الهيئة القومية لسلامة الغذاء والحجر البيطرى وكانت نتائج الفحص سلبية.

-بداية من 2/3/2020 وحتى 10/3/2020 تم فحص عدد (54) مسحات من القطط والكلاب الأليفة والتى فى صحبة المسافرين أو الوافدين للتأكد من كونها غير حاملة للعدوى بالفيروس المسبب وذلك بناءاً على ما تم نشره دولياً عن الكشف عن الفيروس فى أحد الكلاب المخالطة لمريض فى كوريا الجنوبية وكانت نتائج الفحص المعملى للعينات الواردة للمعهد سلبية.

-تم تنظيم عدة ورش عمل بالمعهد بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة والجهات المعنية للتعريف بالفيروس والموقف الوبائى على الصعيد الدولى والمحلى مع عرض خطة وزارة الزراعة للتأهب والأستعداد فى حالة ظهور أى أعراض للفيروس.

-التواصل مع كل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة للتعريف بدور المعهد فى رصد الفيروس فى الواردات والمنتجات الحيوانية وبحث إحتمالات تواجده فى بعض الحيوانات الأليفة وذلك فى إطار الصحة العامة وبرنامج الصحة الواحدة المعتمدة من المنظمات العالمية " OIE,WHO,FAO"

اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية البلاد من الأمراض والأوبئة العابرة للحدود من خلال الحيوانات الحية واللحوم المستوردة عبر المطارات والموانئ والمحاجر والمنافذ البرية.