اليوم السابع
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الإثنين، 16 مارس 2020 05:42 م
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الرئيس التنفيذى لأرامكو: السعودية ستبقى إنتاج النفط مرتفعا فى مايو على الأرجح

الإثنين، 16 مارس 2020 05:11 م
الرئيس التنفيذى لأرامكو: السعودية ستبقى إنتاج النفط مرتفعا فى مايو على الأرجح أرامكو السعودية
رويترز

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قال أمين الناصر الرئيس التنفيذى لشركة أرامكو السعودية اليوم الاثنين إن من المرجح أن تبقى الشركة على الإنتاج المرتفع المزمع لشهر ابريل، كما هو فى مايو أيضا، فى إشارة إلى أن أكبر شركة منتجة للنفط فى العالم مستعدة للتعايش مع أسعار الخام المنخفضة لبعض الوقت.

كانت أرامكو قالت الأسبوع الماضى إنها ستزيد معروضها النفطى فى ابريل نيسان إلى مستوى قياسى يبلغ 12.3 مليون برميل يوميا فى معركة على الحصة السوقية مع روسيا ساهمت فى النزول الحاد بأسعار النفط.

وقال الناصر إن الشركة ستسحب 300 ألف برميل يوميا من مخزونها النفطى الضخم للوصول إلى ذلك المعروض القياسى الشهر القادم وإنها تستطيع مواصلة إنتاج النفط بطاقتها القصوى البالغة 12 مليون برميل يوميا لمدة عام دون الحاجة إلى مزيد من الإنفاق.

 


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