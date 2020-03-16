اليوم السابع
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الدكتور كريم صبري يكشف لـ "اليوم السابع": طرق التعامل مع مضاعفات ما بعد جراحات السمنة

الإثنين، 16 مارس 2020 02:28 م
الدكتور كريم صبري يكشف لـ "اليوم السابع": طرق التعامل مع مضاعفات ما بعد جراحات السمنة الدكتور كريم صبري استشاري جراحات السمنة والمناظير
تقرير خاص

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التعامل مع مضاعفات ما بعد جراحات السمنة يحتاج إلي حرفية كبيرة من جانب الجراح الماهر، حتى يصل بالمريض إلي برالآمان.

وفي التقريرالتالي كشف الدكتور كريم صبري استاذ جراحات السمنة والمناظير بجامعة عين شمس، واستشاري جراحات السمنة والمناظير بمستشفى وادي النيل، وعضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر، وعضو الجمعية المصرية لجراحات السمنة والسكر، في حديثه لـ "اليوم السابع" عن طرق التعامل مع مضاعفات ما بعد جراحات السمنة.

وأوضح الدكتوركريم صبري إن التعامل مع  مضاعفات ما بعد جراحات السمنة تبدأ قبل إجراء العملية، فلابد من تجهيز المريض بشكل جيد، ويكون هناك خطة للمريض كي يتفادى حدوث المضاعفات، فيجب أن يتم مراجعة التاريخ المرضي للمريض بحرفية عالية، ولابد أن نراجع جميع الأدوية التي يتناولها على سبيل المثال علاج الغدة الدرقية، وكذلك علاج القلب، مع إيقاف تناول ادوية السيولة قبل العملية على الأقل ب 9 أيام، ولا يمكن إيقاف هذه الأدوية إلا بمراجعة من طبيب القلب، الذي يفحص مدى كفاءة القلب قبل إجراء تلك الجراحة، خاصة في حالة تركيب دعامات في القلب، بالإضافة لأدوية الطب النفسي والإكتئاب يجب أيضا ضبطها قبل إجراء الجراحة.

طرق لتفادي مضاعفات ما بعد جراحات السمنة اليوم السابع

وأشار إلي انه في حالة إجراء جراحة سابقة في منطقة البطن أو المرارة، ربما نحتاج إلي استكشاف حتى يتعرف الطبيب على خريطة كاملة للبطن قبل اجراء جراحة السمنة، حتى يتم وصف نوع العملية المناسبة له والأدوات والمستهلكات الطبية التي ستسخدم في اجراء الجراحة.

واكد إن  المريض الذي يأتي من خارج مصر يجب التواصل مع الطاقم الطبي الذي بدوره يجعله يتأكد تماما من عدم وجود أي موانع قبل اجراء العملية، فعلى سبيل المثال ليس من المعقول أن يأتي مصر ثم يقوم بإيقاف أدوية السيولة لمدة 9 أيام قبل إجراء الجراحة ففي هذه الحالة ستكون مدة الإقامة كبيرة على المريض، وكذلك الحال للمريض الذي يأتي من المحافظات المجاورة للقاهرة والذي يجب أيضا التواصل مع الطاقم الطبي لتفادي اي عقبات لإجراء العملية، فمن الممكن أن يقوم بإجراء بعض الفحوصات وارسالها قبل سفره إلي القاهرة حتى نتعرف عن ما اذا كانت هناك موانع لإجراء العملية أم لا.

وأكد إن إجراء العملية في حد ذاته بطريقة تقنية سليمة على يد جراح محترف الذي يستطيع الحفاظ على الأنسجة أثناء إجراء الجراحة، توفر على المريض مضاعفات ما بعد إجراء العملية بشكل كبير للغاية.

وأضاف إن فريق التخدير ايضا مهم جدا لتفادي جراحات ما بعد العملية، لاسيما إن مريض السمنة المفرطة لديه العديد من المشاكل الصحية التي يكون من الصعب التعامل معها سواء في نطاق الجراحة أو التخدير، لافتاً إن المضاعفات حتى لو حدثت مع أخذ الإحتياطات الواجبة، يتم اكتشافها مبكراً تعالج سريعاً، ولكن المشكلة تكمن في إهمال المضاعفات وعدم توافر خبرة كافية لدى الجراح للتعامل مع مثل هذه المضاعفات، لذا فتفادي حدوثها أفضل من علاجها.

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية في مجال طب جراحات السمنة و السكر يمكنك الاطلاع على صفحة مراكز الدكتور كريم صبري:

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الموقع الالكتروني:

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انستجرام:

https://www.instagram.com/drkarimsabry

 

 

عناوين مركز الدكتور كريم صبري:

مصر الجديدة: ٩ ا شارع القبه - ميدان روكسي-  عماره صيدليه العزبي-  الدور الرابع مصر الجديدة

المعادي: عماره 5 شارع 153 ميدان الحريه - برج الحريه-  الدور الثامن

التجمع : مبنى cmc خلف مستشفى الجوي التخصصي شارع التسعين عياده 438

الجيزة: 41 شارع دمشق - المهندسين.

الأسكندرية: مستشفى ألفا

147 عقل باشا، سيدي بشر قبلي، قسم المنتزه

 

للتواصل-طارق-صبري1
 
الفريق-الطبي
 

 


الدكتور كريم صبري

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