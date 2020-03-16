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الداخلية تقتحم بؤر إجرامية وتضبط أباطرة الكيف والسلاح ..فيديو

الإثنين، 16 مارس 2020 05:35 م
الداخلية تقتحم بؤر إجرامية وتضبط أباطرة الكيف والسلاح ..فيديو اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
كتب محمود عبد الراضى

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حملات أمنية متكررة لا تتوقف، ومداهمات تستهدف الخارجين عن القانون وحائزى السلاح والمخدرات، فى إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمكافحة كافة صور الخروج عن القانون.

وبلغة الأرقام، نجحت الداخلية فى ضبط 1041 قطعة سلاح نارى، منها" جرينوف، ورشاش، 88 بندقية آلية، 183 بندقية "مششخنة، غير مششخنة"،  58 مسدسا، 710 فرد محلى الصنع، 1741 طلقة مختلفة الأعيرة، 1517 سلاح أبيض، ضبط ورشتين لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلهما بندقية آلية، بندقية خرطوش، 11 فرد محلي.

وأسفرت الحملات بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، فى مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 459 ألف و506 حكما قضائيا متنوع، وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، تم ضبط 25 تشكيل عصابى، ضموا 81 متهماً، ارتكبوا 117 حادث سرقة متنوع، فضلاً عن إعادة 26 سيارة مُبلغ بسرقتها، وكشف غموض 50 حادث "قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة"، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالي 79 متهماً، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 305 ألف و923 مخالفة مرورية متنوعة.

ووجهت مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية حملات أمنية مكبرة، لاستهداف أباطرة الكيف وتجار الصنف، وأسفرت الحملات خلال أسبوع عن ضبط 1054 قضية اتجار فى المواد المخدرة، ضبط خلالها .1124

وأثمرت الجهود عن 122 كيلو و780 جرام حشيش، و"14950,275 كيلو جرام بانجو، و1,321 كيلو جرام أفيون، و14,555 كيلو جرام هيروين، و13,423 كيلو جرام استروكس، و3,876 كيلو جرام من مخدر الفودو، و170جرام ن الكوكايين و42521 قرص مخدر مختلف الأنواع.

جاء ذلك فى إطار جهود الأجهزة الأمنية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية، والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة.

 

 

 

 

 

 


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