اليوم السابع
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الحكومة المكسيكية تنفى تقارير عن أول حالة وفاة بفيروس كورونا

الإثنين، 16 مارس 2020 09:30 ص
الحكومة المكسيكية تنفى تقارير عن أول حالة وفاة بفيروس كورونا كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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نفت وزارة الصحة المكسيكية تقارير إعلامية عن أن البلاد سجلت أول حالة وفاة بفيروس كورونا، قائلة إن الشخص الذي وردت الأنباء عن وفاته وهو رجل الأعمال خوسيه كورى، لا يزال على قيد الحياة وإن كانت حالته خطيرة.

وأمس الأحد، قال المذيع خواكين لوبيز دوريجا على تويتر إن كوري توفى بعد أن ثبتت إصابته بالمرض بعد رحلة إلى الولايات المتحدة. ونشر صحفيون بارزون آخرون تقارير عن وفاة كوري.

وفى وقت لاحق بدأت وسائل إعلام تدحض هذه الروايات قائلة إن كوري في حالة خطيرة لكن لا يزال على قيد الحياة.

وقالت وزارة الصحة في بيان إن كوري لا يزال حيا لكن حالته خطيرة.

كان مصدران مطلعان تحدثا بشرط عدم نشر اسميهما قد أبلغا رويترز أن الأنباء عن وفاته صحيحة. ثم قالا في وقت لاحق إنهما تلقيا معلومات خاطئة. وأضاف أحدهما أن حالة كوري حرجة.

 


المكسيك

كورونا

الحكومة المكسيكية

الولايات المتحدة

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