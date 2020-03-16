اليوم السابع
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الإثنين، 16 مارس 2020 11:36 م
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الجيش الأمريكى يوقف نقل أفراد ومعدات لتدريب كبير فى أوروبا بسبب كورونا

الإثنين، 16 مارس 2020 08:55 م
الجيش الأمريكى يوقف نقل أفراد ومعدات لتدريب كبير فى أوروبا بسبب كورونا الجيش الأمريكى - أرشيفية
رويترز

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قال الجيش الأمريكي، اليوم الاثنين، إنه أوقف نقل أفراد ومعدات لإجراء تدريب عسكرى كبير فى أوروبا بسبب تفشى فيروس كورونا.

وكان الجيش قد قلص من قبل حجم هذا التدريب المعروف واتخذ خطوة وقائية إضافية وهي التي أعلن عنها اليوم.

وجاء في بيان للجيش "شاغلنا الأساسى هو صحة وسلامة عسكريينا ومدنيينا وأفراد أسرهم".

ومنذ يناير نقل الجيش الأمريكى 6000 جندى إلى أوروبا من الولايات المتحدة ونحو 9000 من السيارات والمعدات العسكرية.

وقال في الأسبوع الماضي إن كبير القادة العسكريين الأمريكيين في أوروبا ربما تعرض لفيروس كورونا خلال مؤتمر مع قادة القوات البرية في أوروبا في فيسبادن بألمانيا.


الجيش الامريكى

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تدريب عسكرى

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فيروس كورونا

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