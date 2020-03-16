اليوم السابع
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الجزائر تعلق الرحلات الجوية مع مصر و4 دول عربية اعتبارا من غد الثلاثاء

الإثنين، 16 مارس 2020 08:55 م
الجزائر تعلق الرحلات الجوية مع مصر و4 دول عربية اعتبارا من غد الثلاثاء عبد العزيز جراد
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 قرر رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد تعليق جميع الرحلات الجوية الـمتوجهة والقادمة من مصر و4 دول عربية اعتبارا من غد الثلاثاء.
وقال بيان لرئاسة الحكومة الجزائرية إنه "تطبيقا لتوجيهات الرئيس عبد المجيد تبون بهدف تعزيز تدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا، أصدر الوزير الأول (رئيس الوزراء) عبد العزيز جراد، تعليمات إلى وزير الأشغال العمومية والنقل للقيام بتعليق مؤقت لجميع الرحلات الجوية الـمتوجهة والقادمة من مصر وتونس والإمارات والأردن وقطر اعتبارا من غد الثلاثاء 17 مارس الجاري.
وأوضح البيان أن هذا التعليق الاستثنائي الذي توصي به السلطات الصحية الوطنية سيكون مصحوبا بترتيبات لإجلاء المواطنين المسافرين حاليا فـي البلدان المعنية، حسب الشروط والكيفيات التي ستحدد من قبل شركات النقل الجوي.
 

كما أعلنت وزارة الطيران الجزائرية، اليوم الاثنين بتعليق الرحلات الجوية من وإلى 6 عواصم أفريقية بدءا من 19 مارس الجارى.

فيما أفادت قناة سكاى نيوز، أن الجزائر أعلنت تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك العدد الإجمالى إلى 54 إصابة.

 
على جانب آخر، علقت الجزائر كل الرحلات من وإلى فرنسا، فى إطار التصدى لانتشار فيروس كورونا، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية" فى خبر عاجل منذ قليل.
 

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن إجمالى عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) على مستوى العالم بلغ 152 ألفا و428 حالة.

وأضافت المنظمة - وفقا لشبكة "سى إن إن" الأمريكية اليوم الأحد - أن 5 آلاف و393 شخصا توفوا نتيجة إصابتهم بالفيروس الوبائى، كما تم تسجيل حالات الإصابة فى 141 دولة، موضحة أن الصين ما زالت أكثر الدول تضررا من الفيروس، حيث سجلت 81 ألفا و48 حالة، تلتها إيطاليا التى سجلت 21 ألفا و157 حالة، فيما تأتى إيران فى المرتبة الثالثة عالميا بأكثر من 12 ألفا و700 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضي.

 


الجزائر

مصر

كورونا

فيروس

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