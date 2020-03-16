اليوم السابع
Ads
الإثنين، 16 مارس 2020 10:54 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

البيت الأبيض ينفى فرض إجراءات أمنية صارمة وشيكة لمواجهة كورونا

الإثنين، 16 مارس 2020 08:28 ص
البيت الأبيض ينفى فرض إجراءات أمنية صارمة وشيكة لمواجهة كورونا الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نفى مجلس الأمن القومى التابع للبيت الأبيض صحة الشائعات الخاصة بفرض إجراءات أمنية صارمة وشيكة فى الولايات المتحدة للحد من تفشى فيروس "كورونا" .
وأوضح مجلس الأمن القومى - فى تغريدة نشرها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" ونقلتها شبكة "سى إن إن" الأمريكية اليوم الإثنين - أن الشائعات التى يتم تداولها عبر الرسائل النصية القصيرة بشأن فرض حجر صحى على كافة ارجاء البلاد عارية عن الصحة، مشيرا إلى أن إدارة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها تقوم وستواصل نشر اخر المستجدات الخاصة بفيروس "كوفيد-19".
وكانت الولايات المتحدة قد سجلت أكثر من 3 آلاف إصابة و61 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا الذي ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.


البيت الأبيض

مجلس الأمن القومى الأمريكى

كورونا

كورونا فى أمريكا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الكاف يعلن رسميا استضافة استاد جابوما بالكاميرون نهائي دوري أبطال أفريقيا

الكاف يعلن رسميا استضافة استاد جابوما بالكاميرون نهائي دوري أبطال أفريقيا

ماذا فعلت الأندية المصرية بعد إيقاف النشاط الكروى؟.. فيديو

ماذا فعلت الأندية المصرية بعد إيقاف النشاط الكروى؟.. فيديو

قطع المياه عن مناطق وسط الجيزة لمدة 6 ساعات بسبب عكارة النيل

قطع المياه عن مناطق وسط الجيزة لمدة 6 ساعات بسبب عكارة النيل

فيديو.. إجراءات العزل الذاتى فى المنزل لمواجهة كورونا

فيديو.. إجراءات العزل الذاتى فى المنزل لمواجهة كورونا

كيف تتحدث مع أطفالك حول وباء كورونا× 4 خطوات

كيف تتحدث مع أطفالك حول وباء كورونا× 4 خطوات

من أبل لجوجل.. هكذا تعاملت شركات التكنولوجيا مع موظفيها عقب انتشار "كورونا"

من أبل لجوجل.. هكذا تعاملت شركات التكنولوجيا مع موظفيها عقب انتشار "كورونا"

شروط الحصول على عضوية صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد

شروط الحصول على عضوية صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد

فيس بوك يعقد مؤتمرا للألعاب "أونلاين" خوفا من كورونا

فيس بوك يعقد مؤتمرا للألعاب "أونلاين" خوفا من كورونا

10 نصائح للعمل من المنزل بفاعلية.. اتبع روتين المكتب وتواصل مع فريقك

10 نصائح للعمل من المنزل بفاعلية.. اتبع روتين المكتب وتواصل مع فريقك

التعليم تحدد كيفية تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الدبلومات × 9 خطوات

التعليم تحدد كيفية تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الدبلومات × 9 خطوات

فيفا يمنح محمد صلاح والمحترفين حرية الانضمام للمنتخب دون عقوبات

فيفا يمنح محمد صلاح والمحترفين حرية الانضمام للمنتخب دون عقوبات

الوطنية للانتخابات تعلن اليوم اسم الفائز بمقعد ملوى بالمنيا بعد جولة الإعادة

الوطنية للانتخابات تعلن اليوم اسم الفائز بمقعد ملوى بالمنيا بعد جولة الإعادة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة