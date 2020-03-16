البورصة المصرية تخسر 32 مليار جنيه.. ومؤشرها دون مستوى 10 آلاف نقطة

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول متوسطة، وتراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 32.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 527.831 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 263.1 مليون ورقة مالية بقيمة 707.4 مليون جنيه، عبر تنفيذ 21.9 ألف عملية لعدد 171 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 76.18% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 19.11%، والعرب على 4.71% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 45.53% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 54.46%.

ومال صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 13.2 مليون جنيه، 2.5 مليون جنيه، 94.1 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 8 ملايين جنيه، 85.8 مليون جنيه، 15.9 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 7.09% ليغلق عند مستوى 9428 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 6.82% ليغلق عند مستوى 1328 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 7.29% ليغلق عند مستوى 10785 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 6.05% ليغلق عند مستوى 3542 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 6.58% ليغلق عند مستوى 948 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 6.05% ليغلق عند مستوى 1023 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.84% ليغلق عند مستوى 587 نقطة.

وارتفعت أسهم 8 شركات مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 133 شركة، ولم تتغير مستويات 30 شركة.