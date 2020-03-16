اليوم السابع
Ads
الإثنين، 16 مارس 2020 10:43 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

البورصة المصرية تخسر 12 مليار جنيه فى 10دقائق.. ومؤشرها الرئيسى يتراجع 4.27%

الإثنين، 16 مارس 2020 10:20 ص
البورصة المصرية تخسر 12 مليار جنيه فى 10دقائق.. ومؤشرها الرئيسى يتراجع 4.27% البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تراجع أيضا، وخسر رأس المال السوقى 12 مليار جنيه خلال 10 دقائق.
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 4.27% ليصل إلى مستوى 9714 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.58% ليصل إلى مستوى 1388 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.39% ليصل إلى مستوى 11239 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 4.64% ليصل إلى مستوى 3595 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.64% ليصل مستوى 998 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.33% ليصل إلى مستوى 1075 نقطة.
 
وفى سياق متصل سيطرت تعاملات الشراء على تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ اشترى مساهم رئيسى بشركات مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مطاحن ومخابز الإسكندرية، اميرالد للاستثمار العقارى، 2500 سهم، 7486 سهم، 77.4 ألف سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات الشرقية-ايسترن كومبانى، السويس للأسمنت، الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، نايل سيتى للاستثمار، مجموعة عامر القابضة، 169.5 ألف سهم، 64 ألف سهم، 70.5 ألف سهم، 50 ألف سهم، 290 ألف سهم، 7620 سهم، 3.1 مليون سه

اخبار البورصة المصرية

البورصة المصرية

البورصة

اخبار الاقتصاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الكاف يعلن رسميا استضافة استاد جابوما بالكاميرون نهائي دوري أبطال أفريقيا

الكاف يعلن رسميا استضافة استاد جابوما بالكاميرون نهائي دوري أبطال أفريقيا

ماذا فعلت الأندية المصرية بعد إيقاف النشاط الكروى؟.. فيديو

ماذا فعلت الأندية المصرية بعد إيقاف النشاط الكروى؟.. فيديو

قطع المياه عن مناطق وسط الجيزة لمدة 6 ساعات بسبب عكارة النيل

قطع المياه عن مناطق وسط الجيزة لمدة 6 ساعات بسبب عكارة النيل

فيديو.. إجراءات العزل الذاتى فى المنزل لمواجهة كورونا

فيديو.. إجراءات العزل الذاتى فى المنزل لمواجهة كورونا

كيف تتحدث مع أطفالك حول وباء كورونا× 4 خطوات

كيف تتحدث مع أطفالك حول وباء كورونا× 4 خطوات

من أبل لجوجل.. هكذا تعاملت شركات التكنولوجيا مع موظفيها عقب انتشار "كورونا"

من أبل لجوجل.. هكذا تعاملت شركات التكنولوجيا مع موظفيها عقب انتشار "كورونا"

شروط الحصول على عضوية صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد

شروط الحصول على عضوية صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد

فيس بوك يعقد مؤتمرا للألعاب "أونلاين" خوفا من كورونا

فيس بوك يعقد مؤتمرا للألعاب "أونلاين" خوفا من كورونا

10 نصائح للعمل من المنزل بفاعلية.. اتبع روتين المكتب وتواصل مع فريقك

10 نصائح للعمل من المنزل بفاعلية.. اتبع روتين المكتب وتواصل مع فريقك

التعليم تحدد كيفية تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الدبلومات × 9 خطوات

التعليم تحدد كيفية تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الدبلومات × 9 خطوات

فيفا يمنح محمد صلاح والمحترفين حرية الانضمام للمنتخب دون عقوبات

فيفا يمنح محمد صلاح والمحترفين حرية الانضمام للمنتخب دون عقوبات

الوطنية للانتخابات تعلن اليوم اسم الفائز بمقعد ملوى بالمنيا بعد جولة الإعادة

الوطنية للانتخابات تعلن اليوم اسم الفائز بمقعد ملوى بالمنيا بعد جولة الإعادة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة