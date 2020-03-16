اليوم السابع
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البنك المركزى يجدد الاستثناء الممنوح لاستيراد الأرز والفول والعدس لمدة عام

الإثنين، 16 مارس 2020 06:50 م
البنك المركزى يجدد الاستثناء الممنوح لاستيراد الأرز والفول والعدس لمدة عام طارق عامر محافظ البنك المركزى المصري
كتب: أحمد يعقوب

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قرر البنك المركزي المصري مد فترة السماح الخاصة باستثناء كل من الأرز والفول والعدس من الغطاء النقدي بواقع 100% على العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة وذلك لمدة عام ينتهي في 15 مارس 2021، على أن يسري هذا القرار على كافة العمليات الاستيرادية لجميع الشركات مع مراعاة الدراسة الائتمانية التي يجيرها كل بنك.

وكان البنك المركزي، أصدر كتاب مؤرخ في 21 ديسمبر 2015، بشأن ضوابط العمليات الاستيرادية والكتب الدورية اللاحقة له، وأخرها الكتاب الدوري المؤرخ في 6 مارس 2019، بحيث يتم استثناء السلع سابقة الذكر من الغطاء النقدي لمدة عام ينتهي في 15 مارس 2020.

البنك المركزى يجدد الاستثناء الممنوح لاستيراد الأرز والفول والعدس لمدة عام
 

 


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اخبار الاقتصاد

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