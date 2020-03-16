اليوم السابع
Ads
الإثنين، 16 مارس 2020 05:42 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

البلاتين يتراجع لأقل مستوى منذ أواخر 2002 مع هبوط أسعار المعادن النفيسة الأخرى

الإثنين، 16 مارس 2020 04:43 م
البلاتين يتراجع لأقل مستوى منذ أواخر 2002 مع هبوط أسعار المعادن النفيسة الأخرى البلاتين
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سجلت أسعار المعادن النفسية انخفاضات حادة اليوم الاثنين إذ هبط البلاتين بأكثر من ربع قيمته مسجلا أقل مستوى له في 17 عاما ونصف العام مع تخلي المستثمرين عن الأصول الملموسة لصالح السيولة بعد أن أخفق خفض المركزي الأمريكي لسعر الفائدة في كبح موجات بيع بسبب انتشار فيروس كورونا.

وهوى البلاتين بما يصل إلى 26% متجها لأكبر خسارة له في يوم واحد على الإطلاق بينما انخفض البلاديوم بنسبة 12% والفضة 14% وخسر الذهب ما يفوق 3% ليكسر حاجزا نفسيا مهما عند 1500 دولار للأوقية.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية اثنين بالمئة إلى 1498.42دولار للأوقية، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.2 % إلى 1498.10 دولار للأوقية.

وهبط البلاتين 14.3% إلى 652.71 دولار للأوقية بعد أن سجل في وقت سابق أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2002 عند 558 دولارا.

وانخفض سعر الفضة 11.7% إلى 12.96 دولار بعد أن وصل لأدنى مستوى له منذ يوليو 2009.

كما انخفض البلاديوم 7.2 إلى 1675.43 دولار.

وتواجه أسعار المعادن النفيسة ضغوطا في ظل تراجع أوسع نطاقا في أسواق الأسهم مع استمرار فيروس كورونا في الانتشار ومع اضطرار بعض المستثمرين لبيع أصول لتغطية مراكز شراء بالهامش.


أسعار المعادن النفسية

البلاتين

المعادن النفسية

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الحكومة: إجمالى عدد الإصابات بفيروس كورونا 150 حالة حتى الآن

الحكومة: إجمالى عدد الإصابات بفيروس كورونا 150 حالة حتى الآن

القوات المسلحة تعاون أجهزة الدولة فى التغلب على آثار الطقس السيئ.. فيديو

القوات المسلحة تعاون أجهزة الدولة فى التغلب على آثار الطقس السيئ.. فيديو

مياه الجيزة: بدء ضخ مياه الشرب تدريجيا خلال ساعة بعد انخفاض نسب العكارة

مياه الجيزة: بدء ضخ مياه الشرب تدريجيا خلال ساعة بعد انخفاض نسب العكارة

إنفو جراف.. ما هى الوسائل الأكثر فاعلية لقتل فيروس كورونا؟

إنفو جراف.. ما هى الوسائل الأكثر فاعلية لقتل فيروس كورونا؟

فيديو.. استعد جيدا ولا تخف.. إجابات عن الأسئلة الأكثر شيوعا حول كورونا

فيديو.. استعد جيدا ولا تخف.. إجابات عن الأسئلة الأكثر شيوعا حول كورونا

دعاء للتحصن من الأوبئة والأمراض.. فيديو

دعاء للتحصن من الأوبئة والأمراض.. فيديو

أخبار مصر اليوم .. الصحة العالمية: مصر وعمان فقط تمتلكان نظام مراقبة قوى لمواجهة كورونا

أخبار مصر اليوم .. الصحة العالمية: مصر وعمان فقط تمتلكان نظام مراقبة قوى لمواجهة كورونا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 16-3-2020 وعيار 24 بـ 178.62 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 16-3-2020 وعيار 24 بـ 178.62 ريال سعودى

خطة كورونا.. البنوك تبدأ تعقيم وتطهير الفروع والـATM وتبخير خزائن البنكنوت

خطة كورونا.. البنوك تبدأ تعقيم وتطهير الفروع والـATM وتبخير خزائن البنكنوت

مروجو شائعات كورونا تحت مجهر الأمن.. ضبط مواطنين روجوا أخبارا مغلوطة عن انتشار الفيروس ووجود وفيات كثيرة.. سقوط عنصرين إخوانيين وراء تدوير الشائعات عبر الفيس بوك.. وملاحقة صاحب رسالة "أونكل رأفت فيه حظر تجوال"

مروجو شائعات كورونا تحت مجهر الأمن.. ضبط مواطنين روجوا أخبارا مغلوطة عن انتشار الفيروس ووجود وفيات كثيرة.. سقوط عنصرين إخوانيين وراء تدوير الشائعات عبر الفيس بوك.. وملاحقة صاحب رسالة "أونكل رأفت فيه حظر تجوال"

التشيك تفرض غرامة 3 ملايين كرونة لمن ينتهك قرار حظر التجول بسبب كورونا

التشيك تفرض غرامة 3 ملايين كرونة لمن ينتهك قرار حظر التجول بسبب كورونا

انتهاء الهيكل الخرسانى لأول برج بالعاصمة الإدارية بارتفاع 80 متراً.. فيديو

انتهاء الهيكل الخرسانى لأول برج بالعاصمة الإدارية بارتفاع 80 متراً.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة