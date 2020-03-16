اليوم السابع
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الإثنين، 16 مارس 2020 07:04 م
خالد صلاح
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الإعلام الكويتى: إحالة 14 موقعا إلكترونيا للنيابة لنشر أخبار كاذبة حول كورونا

الإثنين، 16 مارس 2020 04:08 م
الإعلام الكويتى: إحالة 14 موقعا إلكترونيا للنيابة لنشر أخبار كاذبة حول كورونا كورونا فى الكويت
أ ش أ

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كشف وزير الاعلام وزير الدولة لشئون الشباب الكويتى محمد الجبري، عن إحالة 14 موقعا إلكترونيا إلى النيابة العامة؛ لمخالفاتها قانون تنظيم الاعلام الإلكترونى ونشر أخبار غير صحيحة، وأوضح الجبرى - فى بيان صحفى - أن الإحالة جاءت بعد عملية رصد خلال الفترة الماضية للتجاوزات التى قامت بها صحف ومواقع إلكترونية، من خلال نشر أخبار وشائعات غير دقيقة، نفتها الجهات المعنية، وأدت إلى إحداث وإثارة بلبلة أثرت على جهود الحكومة فى مواجهة ومكافحة وباء (كورونا المستجد - كوفيد 19).
 
وأكد أن وزارة الاعلام، لن تألو جهدا فى دعم وسائل الاعلام الكويتية، مشددا فى الوقت نفسه ،على أن الوزارة لن تسمح بأى انحراف أو تجاوز يسئ لسمعة الكويت أو يضر بمصالحها العليا.
 
ودعا وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي، الجميع إلى التحلى بروح المسؤولية، فى ظل هذه الظروف الاستثنائية التى تعيشها الكويت والعالم أجمع لمكافحة وباء (كورونا المستجد -كوفيد 19).
 
و فى السياق ذاته ، أعلن المتحدث الرسمى باسم الإدارة العامة للطيران المدنى الكويتى سعد العتيبى، وضع الإجراءات والاستعدادات النهائية، لإطلاق خطة لإجلاء المواطنين الكويتيين من الخارج، بالتنسيق مع وزارات الخارجية والصحة، والداخلية، فى إطار الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
 
وأوضح العتيبى - فى تصريح صحفى، اليوم الاثنين، أنه سيتم استقبال المواطنين الكويتيين العائدين من الخارج فى مبنى الشيخ سعد العبد الله (T3)، ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشى الفيروس، مشيرا إلى أن انطلاق الجسر الجوى سيبدأ خلال أيام من عدة دول عربية وأوروبية، لإجلاء 9 ألاف مواطن راغبين فى العودة.
 
وفى السياق ذاته، كشفت مصادر مطلعة، فى تصريحات لصحيفة (القبس) الكويتية، عن انتهاء سفارات الكويت فى الخارج من حصر أعداد المواطنين الكويتيين فى الخارج، تمهيداً لإجلائهم، موضحة أن بدء رحلات عودتهم فى انتظار تعليمات وزارة الصحة الكويتية وجاهزيتها من حيث الطاقة الاستيعابية من الطواقم الطبية والتمريضية، وتخصيص أماكن للحجر تكفى جميع العائدين.
 

الكويت

الاعلام الكويتى

كورونا

فيروس كورونا

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