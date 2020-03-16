الأمين العام لمجلس التعاون يؤكد الموقف الثابت للمجلس لإنهاء الأزمة اليمنية

إيمان حنا

اجتمع الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مع السفير محمد بن سعيد آل جابر، سفير المملكة العربية السعودية لدى الجمهورية اليمنية، وفق بيان صادر عن المجلس.

وأكد الأمين العام على الموقف الثابت لمجلس التعاون لإنهاء الأزمة اليمنية من خلال الحل السياسى المستند إلى المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216.

وأشاد الأمين العام بالجهود التى تقوم بها المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة فى اليمن وفق تلك المرجعيات، وما تقدمه من دعم إغاثى وإنساني من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والإعمال الإنسانية والدعم التنموى من خلال المشاريع التى ينفذها البرنامج السعودى لتنمية وإعمار اليمن، لمساعدة أبناء الشعب اليمني.

وأعرب السفير محمد آل جابر عن تقديره البالغ للجهود التي تبذلها الأمانة العامة، مما يؤكد حرص مجلس التعاون على التوصل إلى الحل السياسى المنشود الذى يحفظ لليمن الشقيق وحدته وأمنه وسيادته واستقراره، وينهى الظروف الصعبة التي يواجهها الشعب اليمنى، مؤكداً استمرار المملكة في تقديم كافة أوجه الدعم السياسي والتنموي والإغاثي للشعب اليمني الشقيق.