اليوم السابع
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خالد صلاح
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اكتشاف عدوى جماعية بفيروس كورونا فى كنيسة بكوريا الجنوبية

الإثنين، 16 مارس 2020 09:34 ص
اكتشاف عدوى جماعية بفيروس كورونا فى كنيسة بكوريا الجنوبية تطهير الأماكن العامة بسبب فيروس كورونا
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أعلنت حكومة بلدية سونجنام الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، إنه تم تأكيد إصابة 40 من أتباع كنيسة "نهر النعمة" البروتستانتية فى المدينة جنوب سول، بفيروس كورونا الجديد(كوفيد-19)، وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن عدد حالات الإصابة المرتبطة بكنيسة "نهر النعمة" ارتفع إلى 46 حالة وهى ثانى أكبر عدوى جماعية فى منطقة العاصمة بعد العدوى الجماعية فى مركز الاتصالات فى شيندوريم فى سول 124 حالة.
 
وسبق أنه، تم تأكيد إصابة 6 أشخاص أخرين فى الكنيسة، بمن فيهم القس وزوجته، بفيروس كورونا الجديد، ووفقا لمسؤولين فى سونجنام، فإن المصابين المؤكدين حضروا نفس القداس فى يوم 8 مارس على الرغم من أن الحكومة طلبت الامتناع عن التجمعات الدينية لمنع العدوى الجماعية.
 
وستغلق الكنيسة أبوابها لمدة أسبوعين حتى يوم 22 مارس.
 
قال مسئولون صحيون، إن كوريا الجنوبية سجلت 74 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الاثنين، بانخفاض طفيف عن أمس ليرتفع إجمالى عدد الإصابات إلى 8236 فضلا عن 75 حالة وفاة. 
 
ويتراجع عدد الإصابات الجديدة باضطراد، والأرقام الجديدة أقل بكثير من ذروة الإصابات المسجلة فى 29 من فبراير والبالغة 909 حالات مقارنة مع 76 أمس.
 
وقالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن 303 مرضى آخرين تعافوا بشكل كامل ليرتفع العدد الإجمالى إلى 1137.
 
وكانت قد أفادت تقارير كورية جنوبية بارتفاع نسبة الوفاة من فيروس كورونا الجديد على الرغم من تراجع وتيرة الزيادة من حالات الاصابة الجديدة منه فى كوريا الجنوبية.
 

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فيروس كورونا

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