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اعترافات "رزة" تاجر البرشام:"كنت عايز أجهز أختى واتمسكت قبل الفرح"

الإثنين، 16 مارس 2020 01:00 ص
اعترافات "رزة" تاجر البرشام:"كنت عايز أجهز أختى واتمسكت قبل الفرح" اقراص مخدرة_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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"كملت الــ20 سنة وأنا شايل حمل البيت ومصاريفه بعد ما أبويا طلق أمى وسابنا وأحنا عيال صغيرة، أختى الصغيرة لازم تتجهز عشان تتجوز، وشغل الورشة مش جايب همه، اتعرفت على شاب شغال في شركة أدوية، اتفقنا أننا نجيب الترامادول ونوزعه على الزباين بسعر بسيط ونقسم المكسب بينا، شيلت الحاجة عندى في البيت، اتقبض على شريكى وبلغ عنى واتمسكت بالحاجة كلها".

بتلك الكلمات اعترف "م.ع" 33 سنة، وشهرته "رزه"، تاجر مواد مخدرة، خلال التحقيقات التى باشرتها معه نيابة حدائق القبة، عقب إلقاء القبض عليه أثناء قيامه بترويج المواد المخدرة "الأقراص المخدرة" بالمنطقة، كما أوضح أنه أدمن تعاطى المواد المخدرة على يد أصحاب السوء.

وواجهت النيابة العامة، المتهم بتحريات المباحث التى كشفت عن اتخاذ المتهم من دائرة قسم شرطة حدائق القبة، مكانًا له لترويج تجارته غير المشروعة، بغرض توفير متطلباته المعيشية، وما يتعاطاه من المواد المخدرة وتحقيق الثراء السريع.

بدأت القضية بنجاح رجال الإدارة العامة لمكافحة المواد المخدرة، فى القبض على "م.ع" 30 سنة وشهرته رزه، عاطل، مقيم فى حدائق القبة، وبحوزته كمية كبيرة من الأقراص المخدرة، بالإضافة إلى ضبط كمية كبيرة من الأقراص المخدرة، قبل ترويجها على عملائه فى المنطقة .  

وكشفت معلومات رجال المباحث عن اتهامه فى قضايا حيازة وترويج الأقراص المخدرة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة، وباشرت التحقيق.

وفى سياق آخر، تمكن رجال المباحث الزاوية الحمراء من ضبط مسجل خطر مقيم بدائرة القسم، عثر بحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة مخدر الهيروين، قبل ترويجها على عملائهما، بلغت 300 جرام من مخدر الهيروين، ومبلغ مالى، هاتف محمول، بقصد الاتجار .

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، معلومات تفيد بقيام عاطل "مسجل خطر" بالإتجار فى المواد المخدرة، وذلك من خلال ترويجه وتوزيعه للمواد المخدرة على عملائه فى المنطقة، وبعمل التحريات اللازمة، تأكدت صحة المعلومات الواردة، فتم استئذان النيابة العامة لضبط المتهم متلبس.

وبإعداد الأكمنة، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة المطرية، وبصحبتهم قوة أمنية، من ضبط مسجل خطر المتهم بالإتجار فى المواد المخدرة مخدر الاستروكس، حيث عثر بحوزتها على كمية كبيرة من المواد المخدرة بلغت 300 جرام من مخدر الهيروين، ومبلغ مالى، هاتف محمول، بقصد الاتجار.

 


اعترافات متهم

أقراص مخدرة

ترويج المخدرات

حدائق القبة

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