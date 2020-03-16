اليوم السابع
Ads
الإثنين، 16 مارس 2020 05:41 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ارتفاع وفيات كورونا فى السويد لـ6 حالات وتخصيص 300 مليار كرون لمواجهة الفيروس

الإثنين، 16 مارس 2020 04:43 م
ارتفاع وفيات كورونا فى السويد لـ6 حالات وتخصيص 300 مليار كرون لمواجهة الفيروس ماجدالينا اندرسون - وزيرة المالية السويدية
كتب محمد تهامى زكى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت السويد، تسجيل 3 وفيات جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليرتفع إجمالى الوفيات، حتى نهاية أمس الأحد، إلى 6 وفيات، كاشفة أن الوفيات الثلاث لأشخاص كبار فى السن يعانون أمراضاً مزمنة.

ووفقا لموقع alkompis السويدى، فإن الوفيات الستة منهم 5 من مدينة ستوكهولم، فيما اقترب عدد المصابين من الألف مصاب.

بدورها قالت وزيرة المالية السويدية ماجدالينا أندرسون، أن الحكومة السويدية تخصص 300 مليار كرون لمواجهة كورونا، مؤكدة أننا سنبذل كل المحاولات لتخفيف الآثار على الوظائف والشركات وتخفيف حدته على الحياة الاقتصادية.

وفى نفس السياق، دعت هيئة الصحة العامة، اليوم الاثنين، الموظفين الذين لديهم إمكانية العمل من المنزل فى محافظة ستوكهولم أن يعملوا من بيوتهم، للحد من انتشار فيروس كورونا.

من جانبه، قال أندش تيجنيل، عالم الأوبئة فى هيئة الصحة، إن هناك انتشار للمرض فى السويد، وخصوصاً فى ستوكهولم وبعض المناطق الكبرى، لكننا نتابع التطورات عن كثب.

وعلى جانب آخر، قررت بلدية أوديفالا، إغلاق المدرسة الثانوية ومدرسة تعليم الكبار فى البلدية، اعتباراً من غد الثلاثاء لمدة 15 يوماً قابلة للتمديد، للحد من انتشار فايروس كورونا، ويشمل القرار نحو 4800 طالب وطالبة.

وقالت البلدية على موقعها الرسمى، إن القرار يشمل مدارس الطلاب الأكبر سناً الذين لا يحتاجون إلى أوصياء حين لا يكونون فى المدرسة، مشيرة إلى أن التكنولوجيا الرقمية تستخدم فى التعليم اليوم ويمكن الاعتماد عليها بشكل أكبر.

ويأتى قرار بلدية أوديفالا، فى حين تستمر المدارس فى بقية البلديات بالدوام حتى الآن كالمعتاد.

كما أعلنت إدارة النقل السويدية، تغيير قواعد الراحة لسائقى شركات النقل لمدة 30 يوماً، تأثراً بتداعيات انتشار فايروس كورونا، حيث يسمح التغيير الجديد للسائقين بالقيادة فترات أطول وتقليل شرط الراحة اليومية من 11 ساعة إلى تسع ساعات متتالية، والأسبوعية من 45 ساعة إلى 24 ساعة متتالية.

وقالت مديرة الإدارة بترا فيرمستروم، فى بيان صحفى اليوم، الاثنين، إن وباء كورونا "كوفيد 19" يصنع ظرفاً استثنائياً، ولتسهيل العمل على شركات النقل قررنا منح إعفاءات مؤقتة من اللوائح لمدة 30 يوماً.


السويد

ستوكهولم

كورونا

فيروس كورونا

كوفيد 19

كورونا فى السويد

وفيات فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الحكومة: إجمالى عدد الإصابات بفيروس كورونا 150 حالة حتى الآن

الحكومة: إجمالى عدد الإصابات بفيروس كورونا 150 حالة حتى الآن

القوات المسلحة تعاون أجهزة الدولة فى التغلب على آثار الطقس السيئ.. فيديو

القوات المسلحة تعاون أجهزة الدولة فى التغلب على آثار الطقس السيئ.. فيديو

مياه الجيزة: بدء ضخ مياه الشرب تدريجيا خلال ساعة بعد انخفاض نسب العكارة

مياه الجيزة: بدء ضخ مياه الشرب تدريجيا خلال ساعة بعد انخفاض نسب العكارة

إنفو جراف.. ما هى الوسائل الأكثر فاعلية لقتل فيروس كورونا؟

إنفو جراف.. ما هى الوسائل الأكثر فاعلية لقتل فيروس كورونا؟

فيديو.. استعد جيدا ولا تخف.. إجابات عن الأسئلة الأكثر شيوعا حول كورونا

فيديو.. استعد جيدا ولا تخف.. إجابات عن الأسئلة الأكثر شيوعا حول كورونا

دعاء للتحصن من الأوبئة والأمراض.. فيديو

دعاء للتحصن من الأوبئة والأمراض.. فيديو

أخبار مصر اليوم .. الصحة العالمية: مصر وعمان فقط تمتلكان نظام مراقبة قوى لمواجهة كورونا

أخبار مصر اليوم .. الصحة العالمية: مصر وعمان فقط تمتلكان نظام مراقبة قوى لمواجهة كورونا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 16-3-2020 وعيار 24 بـ 178.62 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 16-3-2020 وعيار 24 بـ 178.62 ريال سعودى

خطة كورونا.. البنوك تبدأ تعقيم وتطهير الفروع والـATM وتبخير خزائن البنكنوت

خطة كورونا.. البنوك تبدأ تعقيم وتطهير الفروع والـATM وتبخير خزائن البنكنوت

مروجو شائعات كورونا تحت مجهر الأمن.. ضبط مواطنين روجوا أخبارا مغلوطة عن انتشار الفيروس ووجود وفيات كثيرة.. سقوط عنصرين إخوانيين وراء تدوير الشائعات عبر الفيس بوك.. وملاحقة صاحب رسالة "أونكل رأفت فيه حظر تجوال"

مروجو شائعات كورونا تحت مجهر الأمن.. ضبط مواطنين روجوا أخبارا مغلوطة عن انتشار الفيروس ووجود وفيات كثيرة.. سقوط عنصرين إخوانيين وراء تدوير الشائعات عبر الفيس بوك.. وملاحقة صاحب رسالة "أونكل رأفت فيه حظر تجوال"

التشيك تفرض غرامة 3 ملايين كرونة لمن ينتهك قرار حظر التجول بسبب كورونا

التشيك تفرض غرامة 3 ملايين كرونة لمن ينتهك قرار حظر التجول بسبب كورونا

انتهاء الهيكل الخرسانى لأول برج بالعاصمة الإدارية بارتفاع 80 متراً.. فيديو

انتهاء الهيكل الخرسانى لأول برج بالعاصمة الإدارية بارتفاع 80 متراً.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة