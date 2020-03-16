ارتفاع وفيات كورونا فى السويد لـ6 حالات وتخصيص 300 مليار كرون لمواجهة الفيروس

كتب محمد تهامى زكى

أعلنت السويد، تسجيل 3 وفيات جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليرتفع إجمالى الوفيات، حتى نهاية أمس الأحد، إلى 6 وفيات، كاشفة أن الوفيات الثلاث لأشخاص كبار فى السن يعانون أمراضاً مزمنة.

ووفقا لموقع alkompis السويدى، فإن الوفيات الستة منهم 5 من مدينة ستوكهولم، فيما اقترب عدد المصابين من الألف مصاب.

بدورها قالت وزيرة المالية السويدية ماجدالينا أندرسون، أن الحكومة السويدية تخصص 300 مليار كرون لمواجهة كورونا، مؤكدة أننا سنبذل كل المحاولات لتخفيف الآثار على الوظائف والشركات وتخفيف حدته على الحياة الاقتصادية.

وفى نفس السياق، دعت هيئة الصحة العامة، اليوم الاثنين، الموظفين الذين لديهم إمكانية العمل من المنزل فى محافظة ستوكهولم أن يعملوا من بيوتهم، للحد من انتشار فيروس كورونا.

من جانبه، قال أندش تيجنيل، عالم الأوبئة فى هيئة الصحة، إن هناك انتشار للمرض فى السويد، وخصوصاً فى ستوكهولم وبعض المناطق الكبرى، لكننا نتابع التطورات عن كثب.

وعلى جانب آخر، قررت بلدية أوديفالا، إغلاق المدرسة الثانوية ومدرسة تعليم الكبار فى البلدية، اعتباراً من غد الثلاثاء لمدة 15 يوماً قابلة للتمديد، للحد من انتشار فايروس كورونا، ويشمل القرار نحو 4800 طالب وطالبة.

وقالت البلدية على موقعها الرسمى، إن القرار يشمل مدارس الطلاب الأكبر سناً الذين لا يحتاجون إلى أوصياء حين لا يكونون فى المدرسة، مشيرة إلى أن التكنولوجيا الرقمية تستخدم فى التعليم اليوم ويمكن الاعتماد عليها بشكل أكبر.

ويأتى قرار بلدية أوديفالا، فى حين تستمر المدارس فى بقية البلديات بالدوام حتى الآن كالمعتاد.

كما أعلنت إدارة النقل السويدية، تغيير قواعد الراحة لسائقى شركات النقل لمدة 30 يوماً، تأثراً بتداعيات انتشار فايروس كورونا، حيث يسمح التغيير الجديد للسائقين بالقيادة فترات أطول وتقليل شرط الراحة اليومية من 11 ساعة إلى تسع ساعات متتالية، والأسبوعية من 45 ساعة إلى 24 ساعة متتالية.

وقالت مديرة الإدارة بترا فيرمستروم، فى بيان صحفى اليوم، الاثنين، إن وباء كورونا "كوفيد 19" يصنع ظرفاً استثنائياً، ولتسهيل العمل على شركات النقل قررنا منح إعفاءات مؤقتة من اللوائح لمدة 30 يوماً.