اليوم السابع
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ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا فى بريطانيا إلى 53 حالة

الإثنين، 16 مارس 2020 08:16 م
ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا فى بريطانيا إلى 53 حالة مات هانكوك وزير الصحة البريطانى
رويترز

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قال وزير الصحة البريطانى، مات هانكوك، للبرلمان، اليوم الاثنين، إن عدد وفيات فيروس كورونا فى البلاد ارتفع إلى 53 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة البريطانية، فى وقت سابق اليوم، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 1543 حالة.

فيما قال البروفيسور كريس ويتي، كبير مستشاري الحكومة البريطانية في شؤون الصحة، حسب ما نقلته قناة العربية الاخبارية، إن استجابة المملكة المتحدة لفيروس كورونا ستركز الآن على تأخير انتشاره مع تسجيل حالات جديدة للمصابين بهذا المرض وصلت إلى 115 حالة.

البروفيسور "ويتى" أطلع اللجنة البرلمانية المكلفة بالصحة والرعاية الاجتماعية أنه يتوقع ارتفاع عدد المصابين بهذه العدوى، مضيفا أن خطة مكافحتها بدأت بالانتقال فعليا من مرحلة الاحتواء الأولى إلى مرحلة تأخير تفشي الفيروس، وهى ثانى خطوات استراتيجية السلطات البريطانية من 4 مراحل تتضمن أيضا بحث العلماء على لقاح وتحسين العلاج وتخفيف تأثير هذا المرض إذا ما أصبح وباء.

 


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