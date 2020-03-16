ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا فى باكستان إلى 94 حالة

سجلت باكستان اليوم الإثنين 41 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليرتفع بذلك عدد الإصابات المؤكدة فى البلاد إلى 94 حالة.
وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية أن الحالات الجديدة تم تسجيلها في إقليم السند؛ ليرتفع بذلك عدد المصابين في الإقليم إلى 76 حالة.
كانت باكستان قد أغلقت حدودها مع إيران وأفغانستان؛ للحد من انتشار فيروس كورونا، إلى جانب إغلاق جميع المؤسسات التعليمية، وحظر التجمعات بأعداد كبيرة من المواطنين في الأماكن العامة لمدة 3 أسابيع للحد من تفشي الفيروس.
ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا فى باكستان إلى 94 حالةالإثنين، 16 مارس 2020 08:52 ص
كورونا
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سجلت باكستان اليوم الإثنين 41 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليرتفع بذلك عدد الإصابات المؤكدة فى البلاد إلى 94 حالة.
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