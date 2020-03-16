اتحاد نقابات آسيا وأفريقيا يعلن تضامنه وتأييده لمصر في أزمة سد النهضة

كتب محمود راغب

استعرض أعضاء المجلس التنفيذى للاتحاد الدولى لنقابات آسيا وأفريقيا آخر المستجدات فى مفاوضات "سد النهضة"، وحجم الدعم العربى لمصر فى هذه الأزمة للحفاظ على حقوقها التاريخية، والموقف المخزى للجانب الأثيوبى باتباعه أسلوب المماطلة والتسويف.

وقال الاتحاد فى بيان له: "استنادًا إلى رؤية وأهداف الاتحاد، بالعمل على تحقيق التقارب الفعال بين السياسات الوطنية والدولية للوصول إلى عولمة عادلة ومنصفة تلبيةً لاحتياجات الشعوب والمجتمعات المحلية فى قارتى آسيا وأفريقيا.



وأعلن الاتحاد الدولى لنقابات آسيا وأفريقيا تضامنه الكامل مع موقف جمهورية مصر العربية، فيما يخص قضية سد النهضة، ومساندته للقرار العربى الصادر عن الاجتماع الوزارى الأخير لمجلس جامعة الدول العربية، فى حال لم تلتزم إثيوبيا بملء السد فى الفترة التى تمّ الاتفاق عليها.



وتابع البيان :"ونستنكر انتهاج حكومة إثيوبيا لسياسة المماطلة والتسويف، فى الوقت الذى تنتهج فيه مصر سياسة "النوايا الحسنة" فى مفاوضاتها، وإذ نؤكد على مساندتنا لمصر حكومة وشعبًا ضد أثيوبيا بما يحفظ حقها المائى ويحقق مصالحها.

ونشيد بموافقة مصر على إتمام عملية التنمية للشعب الإثيوبى وتقليل معدلات الفقر بين الشعب الأثيوبى، وتحقيق مشروع الربط الكهربائى مع السودان".



ودعا الاتحاد الدولى لنقابات آسيا وأفريقيا، جميع الدول الآسيوية والأفريقية لمساندة مصر فى سعيها لحماية حقوقها المائية على أساس القانون الدولى، وبما لا يؤدِى للإضرار بمصالحها وأمنها المائى، فأى شيء يمثل تهديدًا للأمن القومى فى أى دولة، فهو تهديد للأمن فى العالم أجمع، فلا يمكن أن تحـتل أثيوبيا مياه الـنيل لوحدها فالجميع متشاركون بالمساواة، كما نجدد الدعـوة لجـميع الـدول أن تكون مع مصر فى قضيـتها العادلة وحقها الأصيل فى إطار الحفاظ على حقوقها التاريخية فى مياه النيل.