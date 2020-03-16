إيقاف العمل بالبصمة بجامعة كفر الشيخ ورفع المحتويات العلمية عبر البث الإلكتروني

كفر الشيخ – محمد سليمان

قرر الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إيقاف العمل بالبصمة الإلكترونية لمدة أسبوعين، في ضوء الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقال مصطفى رزق ، أمين عام الجامعة ،هناك تواصل جامعة كفر الشيخ، أعمال تعقيم وتطهير مستشفيات الجامعة والطلبة، وجميع المباني والمنشآت التعليمية من مرافق وقاعات تدريس، والمسطحات الخضراء والحدائق، وصناديق القمامة، في إطار خطة الجامعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وحفاظًا على سلامة الطلاب.

وأكد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس كفر الشيخ، على بدء تنفيذ خطة التعليم عن بُعد "Online learning" لتيسير تقديم المحاضرات للطلاب بكافة كليات ومعاهد الجامعة وطبقا للجداول المعدة سلفا موضحاً أن الجامعة تسعى للحفاظ على سلامة طلابها وانتظام الدراسة بالفصل الدراسي الثاني بما تمتلكه من مقومات بشرية ممثلة في أعضاء هيئة التدريس والبنية التكنولوجية للتواصل مع الطلاب.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين بدءًا من اليوم الأحد 15 مارس كإجراء احترازي للوقاية من انتشار فيروس كورونا وتوجيه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي .

وأوضح دسوقي، بأنه تم وضع خطة متكاملة لإتاحة المحتوى التعليمي عن بعد للطلاب خلال فترة تعليق الدراسة وتنفيذ الخطط الدراسية والجداول إلكترونياً عن بعد "عبر الانترنت" ، واستمرار المحاضرات بشكل متكامل كما تم أيضا نشر المقررات الدراسية للطلاب عبر استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة والتواصل الاجتماعي .

وأعلن دسوقي ، عن توفير دليل لاستخدام منصات المواقع الإلكترونية الرسمية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والمنصات التعليمية ومنصات التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى خدمات التخزين السحابية ،وجاري رفعها على الموقع الإلكتروني للجامعة والمواقع الإلكترونية الرسمية ،لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على موقع الجامعة ومواقع الكليات، والتي يستطيع من خلالها عضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة رفع ملفات المحاضرات "PDF- PPT- DOC - VIDEO- IMAGES PROGRAMMES- etc" ويستطيع الطلاب من خلال موقع الجامعة ومواقع الكليات الدخول على صفحة عضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة وتحميل المواد العلمية الخاصة بتلك المقررات.

ووجه رئيس الجامعة ،عمداء الكليات بتقديم تقرير يومي لاستخدام منصات المواقع الإلكترونية لإتاحة المحتوى التعليمي عن بعد للطلاب كما كلف قطاع التطوير وتكنولوجيا المعلومات بالجامعة ووحداتها المختلفة بتقديم الدعم الفني اللازم لتنفيذ الخطة المقترحة.

من ناحية أخرى شهدت نقابة المهندسين بكفر الشيخ اتخاذ عدة اجراءات وقائية، لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد ،واتخاذ احتياطات وقائية احترازية ، فتم تعقيم المبنى كاملا بعد انتهاء يوم العمل ،وتم قياس درجة الحرارة وتوزيع كمامات مجانا ،ومطهرات لليدين للمهندسين المتعاملين مع النقابة فور دخولهم المبنى.

وصرح المهندس محمد ربيع ،الامين العام ،ان هناك توصيات من هيئة مكتب النقابة في اجتماعه الطارئ امس بتوفير طرق الوقاية للسادة المهندسين ،وكذلك تعليق جميع الاجتماعات والفاعليات وأنشطة اللجان ،وتقليص ساعات العمل بالنقابة لتصبح من التاسعة صباحا حتى الرابعة مساء ،مع تعليق العمل بصالة الخدمات والمصاعد لمدة نصف ساعة من الساعة الثانية عشر ونصف ظهرا، لتطهير وتعقيم المبنى .

قال المهندس عبد السميع يوسف،نقيب المهندسين ،تم تعليق جميع الاجتماعات والفاعليات وأنشطة اللجان ،وتقليص ساعات العمل بالنقابة، لتصبح من التاسعة صباحا حتى الرابعة مساء ،مع تعليق العمل بصالة الخدمات والمصاعد لمدة نصف ساعة من الساعة الثانية عشر ونصف ظهرا لتطهير وتعقيم المبنى

وأضاف يوسف، تم إلزام جميع المتعاملين مع النقابة بالخضوع لقياس درجة الحرارة اليكترونى ،وارتداء الكمامة الطبية عند دخول المبنى ، على أن تقوم النقابة بتوفيرها مجانا للمهندسين المتعاملين معها.

وأضاف المهندس باسم حجازى، رئيس لجنة الاعلام بالنقابة ان هناك بعض الاجراءات الجديدة بخصوص لجان التصالح ، ومنها ايقاف استقبال ملفات جديدة، والسماح بتواجد مندوب واحد فقط عن كل مكتب استشارى ويحضر عند استدعائه ،واستمرار لجان الفحص والاعتماد فى عملها،وان الاجراءات الوقائية الخاصة بالمهندسين المتعاملين مع النقابة بدأت من اليوم الاثنين،هناك إلزام جميع المتعاملين مع النقابة بالخضوع لقياس درجة الحرارة اليكترونى وارتداء الكمامة الطبية عند دخول المبنى حفاظا عليهم ،حمى الله مصر وشعبها.