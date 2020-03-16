اليوم السابع
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الإثنين، 16 مارس 2020 11:34 م
خالد صلاح
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إعلان أول حالة وفاة بفيروس "كورونا" فى جمهورية الدومنيكان

الإثنين، 16 مارس 2020 11:30 م
إعلان أول حالة وفاة بفيروس "كورونا" فى جمهورية الدومنيكان كورونا ارشيفية
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 أعلن وزير الصحة رفائيل سانشيز، أول حالة وفاة بفيروس "كورونا" لامرأة من جمهورية الدومنيكان عمرها 47 عاما، عادت من إسبانيا.
وقال وزير الصحة رفائيل سانشيز - في مؤتمر صحفي، وفقا لقناة (روسيا اليوم)، مساء اليوم /الإثنين/ - إن بلاده التي تقع في البحر الكاريبي رصدت أيضا 10 حالات إصابة جديدة بالفيروس تضاف إلى 11 حالة مؤكدة، سجلت في وقت سابق، مضيفا أن من بين حالات الإصابة الجديدة، انتقال أول عدوى من شخص لآخر داخل البلاد.
 
ومن جهة اخرى قال وزير الصحة التركى فخر الدين قوجة، إن عدد المصابين بفيروس كورونا فى تركيا ارتفع إلى 47 اليوم الاثنين، بعد اكتشاف 29 حالة إصابة مؤكدة جديدة.

وقال الوزير على تويتر "كل الحالات الجديدة مرتبطة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالولايات المتحدة والشرق الأوسط وأوروبا بينما وصلت3  حالات من أداء العمرة".  

 
 

وذكرت صحيفة زمان، التابعة للمعارضة التركية، إن مواطنين في تركيا عبروا من داخل الحجر الصحى بالمساكن الطلابية، بعد عودتهم من السعودية، عن شكواهم من سوء الوضع، وقال مواطن تركى: لا يوجد ولو مقدار ذرة من النظافة فى الداخل، ولا يوجد أطباء، أو حتى ممرضون. وضعونا في حجر، ولكن لا يوجد شيء باسم الحجر الصحي فعليًا، بل هنا مثل حظيرة للحيوانات.

كذلك نقل نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركى المعارض، يلدريم كايا، شكوى المواطنين الموضوعين تحت الحجر الصحي بعد عودتهم من العمرة، من سوء النظافة، وأشار نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركى المعارض، إلى أن الحجر الصحي لا يضم العائدين من العمرة فقط، قائلًا: “هناك عاملون ورجال أعمال أيضًا قادمون من المملكة العربية السعودية. قالوا إن الحجر لصحي يفتقر للنظافة ولا يحتوي على طعام كافي”.

 

جمهورية الدومنيكان

كورونا

إسبانيا

فيروس

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