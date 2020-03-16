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إصابة فتاة بالتسمم إثر تناولها مواد سامة لحفظ الغلال بالبحيرة

الإثنين، 16 مارس 2020 11:03 م
إصابة فتاة بالتسمم إثر تناولها مواد سامة لحفظ الغلال بالبحيرة اسعاف - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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أصيبت فتاة بالتسمم إثر تناولها أقراص سامة لحفظ الغلال بمركز أبو حمص  بالبحيرة، وكان اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة إخطارا بالحادث من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين إصابة "بسمة ع ع " 17 سنه مقيمة بمركز أبو حمص بالتسمم إثر تناولها أقراص سامة لحفظ الغلال، وتم نقلها إلى مستشفى أأبو حمص العام لاسعافها وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، حرر محضر اللازم تمهيدا لاحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق

يذكر أن مدينة كفر الدوار بالبحيرة قد شهدت حادثًا مأساويًا، وذلك بإقدام 3 فتيات من أسرة واحدة على الانتحار إثر تناولهن أقراصًا حفظ الغلال السامة وذلك بعد تعرضهن لظروف نفسية سيئة بسبب الخلافات الأسرية ما دفعهن إلى التخلص من حياتهن بهذه الصورة.

ووفقًا للتحريات الأمنية فإن سبب إقدام الفتيات على الانتحار هو تعرضهن لضغوط نفسية بسبب وجود خلافات أسرية وأكدت مصادر أمنية، أن السبب الرئيسي الذي دفع الفتيات إلى الانتحار هو التفكك الأسرى وانفصال والد إحدى الفتيات عن والدتها وتزوجه من أخرى ووجود مشاكل أسرية حادة بين والد ووالدة الضحية الثانية.

وقامت النيابة العامة بكفر الدوار بالتحقيق في الواقعة واستدعاء أفراد أسرة الضحايا الذين أكدوا على عدم معرفتهم بأسباب إقدام الفتيات على الانتحار بهذا الشكل الجماعي.

وبالفحص تبين ورود بلاغ من مستشفى كفر الدوار العام بوصول  "إ.م.ف"  17 سنة، طالبة  بالثانوى التجارى و"د.س.ع" 15 سنة، بنت خالة الأولى، جثتين هامدتين لتناولهما حبوب حفظ الغلال السامة  ما ادى الى مصرعهما في الحال .

كما ورد بلاغ من مستشفى كفر الدوار بوصول "ا م ف" 12 سنة طالبة- شقيقة الضحية الأولى جثة هامدة لتناولها حبوب سامة لحفظ الغلال ما أدى الى مصرعها في الحال حزنًا على وفاة شقيقتها وابنة خالتها، وتم نقل جثث الفتيات الثلاثة إلى مشرحة مستشفى كفر الدوار تمهيدًا للتصريح بدفنهما.


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