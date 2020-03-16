إزالة السلاسل والجنازير المستخدمة كحواجز بالشوارع العامة وأمام المبانى بالمنوفية

المنوفية - محمود شاكر

أصدر اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ، توجيهاً عاما لرؤساء أحياء غرب وشرق مدينة شبين الكوم ، بإزالة كافة السلاسل والجنازير وغيرها من الأدوات المستخدمة كحواجز بالشوارع العامة ، ومن أمام كافة المبانى بنطاق الحى ، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لذلك .

يأتى هذا فى إطار إهتمام محافظ المنوفية وحرصه التام على تحقيق السيولة المرورية والحفاظ على حقوق ومصلحة المواطنين ، وتسهيلاً لمهمة وحدات التدخل السريع لمواجهة الأزمات فى ضوء التغيرات المناخية التى شهدتها البلاد فى الأونة الأخيرة .

هذا وقد أكد المحافظ على إستمرار تكثيف الحملات وبذل المزيد من الجهد والمتابعة المستمرة لإزالة كافة الإشغالات والتعديات حفاظ على المظهر الحضارى للمحافظة ، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين .

كما أصدر محافظ المنوفية توجيهاً عاما لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة ومديرى مديريات الشئون الصحية والقوى العاملة بالمحافظة ، بمنع تقديم " الشيشة " بكافة المقاهى والكافيتريات والأماكن العامة بدائرة المحافظة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لذلك.

يأتى هذا فى إطار حرص محافظ المنوفية على صحة وسلامة المواطنين وتوفير بيئة صحية آمنه ، فى ضوء تحذيرات وتوصيات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية بمخاطر تداول " الشيشة " بإعتبارها بيئة صالحة لإنتشار الفيروسات ومصدر للعدوى وما تسببه من ضعف فى مقاومة الفيروسات ، وذلك ضمن تكاتف جهود أجهزة الدولة لمجابهة الظروف الراهنة وإنتشار فيروس كورونا المستجد وإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية المشددة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين .