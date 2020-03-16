إحالة عاطل بتهمة سرقة سائق فى المطرية إلى المحاكمة الجنائية

قررت نيابة المطرية الجزئية، تحت إشراف المستشار احمد عز الدين المحامي العام، احالة مسجل خطر متهم بسرقة توك توك بالإكراه من سائقه للمحاكمة العاجلة .

تعود تفاصيل الواقعة، أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنوا من ضبط عاطل سبق اتهامه فى 8 قضايا آخرها "مخدرات"، أثناء استقلاله مركبة "توك توك" وبحوزته "طبنجة صوت".

وبمناقشته عن مصدر مركبة "التوك توك" حيازته اعترف بسرقتها كرهًا عن قائدها، وأمكن التوصل للمجنى عليه، وباستدعائه تعرف على المتهم، وقرر بأنه حال سيره بمركبة "التوك توك" قيادته بدائرة قسم شرطة المطرية استقل معه المتهم المضبوط التوك توك بدعوى توصيله، وأثناء السير استولى منه على المركبة كرهًا عنه، مضيفا أنه كان فى سبيله للإبلاغ.

حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة بالطرق العامة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:

1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.