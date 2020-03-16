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إحالة عاطل بتهمة سرقة سائق فى المطرية إلى المحاكمة الجنائية

الإثنين، 16 مارس 2020 06:09 م
إحالة عاطل بتهمة سرقة سائق فى المطرية إلى المحاكمة الجنائية متهم- أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قررت نيابة المطرية الجزئية، تحت إشراف المستشار احمد عز الدين المحامي العام، احالة مسجل خطر متهم بسرقة توك توك بالإكراه من سائقه للمحاكمة العاجلة .
 
تعود تفاصيل الواقعة، أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنوا من ضبط عاطل سبق اتهامه فى 8 قضايا آخرها "مخدرات"، أثناء استقلاله مركبة "توك توك" وبحوزته "طبنجة صوت".
 
وبمناقشته عن مصدر مركبة "التوك توك" حيازته اعترف بسرقتها كرهًا عن قائدها، وأمكن التوصل للمجنى عليه، وباستدعائه تعرف على المتهم، وقرر بأنه حال سيره بمركبة "التوك توك" قيادته بدائرة قسم شرطة المطرية استقل معه المتهم المضبوط التوك توك بدعوى توصيله، وأثناء السير استولى منه على المركبة كرهًا عنه، مضيفا أنه كان فى سبيله للإبلاغ.

حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة بالطرق العامة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:

1إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

2إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

3إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أمرت بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه .
 
 
 

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