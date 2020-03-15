وكيل صحة المنوفية: لا يوجد فى المحافظة أى إصابات بكورونا

ويهيب وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بأنه سوف يتم أخذ كل الإجراءات القانونية مع مروجى الشاعات بكل حزم.

كانت إدارة العلاج الحر بالمديرية قد قامت بالمرور على 150 منشأة خلال شهر فبراير، وتم فحص عدد 6 شكاوى للمواطنين والرد على الجهات المعنية وتمت المعاينة والموافقة على منح الترخيص لعدد 37 منشأة مختلفة، ومرور مفاجئ لعدد 62 منشأة وإعادة فتح لعدد 19 منشأة سبق غلقها، واستصدار قرار غلق لعدد 25 منشأة مخالفة للقانون.

تنفيذا لتوجيهات الدكتور نصيف حفناوى، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وفى إطار خطة مديرية الصحة لإحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة المخالفة بنطاق محافظة المنوفية وضبط الأماكن غير المرخصة والمخالفة للقانون مما يعرض صحة المواطنين للخطر.

كما تم إجراء العديد من الحملات بالتعاون مع التفتيش الصيدلي وضبط وتحريز عدد متنوع من الأدوية غير مسجلة بوزارة الصحة المصرية ومجهولة المصدر وبدون فواتير، وأدوية منتهية الصلاحية معدة للبيع ، وأدوية محظور بيعها وتم تحرير محاضر شرطه بذلك، كما تم إجراء عدة محاضرات توعية عن مرض الكورونا لبعض المستشفيات الخاصة بالمحافظة بالتعاون مع إدارة الترصد بالمديرية.