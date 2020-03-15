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وسائل إعلام: أكثر من 6 آلاف حالة وفاة جراء فيروس كورونا حول العالم

الأحد، 15 مارس 2020 04:05 م
وسائل إعلام: أكثر من 6 آلاف حالة وفاة جراء فيروس كورونا حول العالم فيروس كورونا
كتب محمد عبد العظيم

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ذكرت وسائل إعلام، أنه تم تسجيل أكثر من 6 آلاف حالة وفاة جراء فيروس كورونا حول العالم

وفيما أكد الرئيس الصينى شى جين بينغ، أن العلم والتكنولوجيا، هما أقوى سلاح للانتصار فى معركة فيروس كورونا.

وبحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" نشر الرئيس شى مقال حول تقديم دعم علمى وتكنولوجى قوى للفوز بالحرب ضد مرض "كوفيد-19."فى مجلة تشيوشى، المجلة الرئيسية للجنة المركزية للحزب الشيوعى الصيني.

أكد شى وهو أيضا الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى ورئيس اللجنة العسكرية المركزية، أن العلم والتكنولوجيا هما أقوى سلاح فى معركة البشرية ضد المرض، قائلا أن البشرية لا تستطيع هزيمة كارثة كبيرة أو وباء من دون التطور العلمى والابتكار التكنولوجي.

وألقى المقال الضوء على ربط البحث فى الأدوية والمعدات الطبية بالعلاج الطبى وأكد أن حماية أرواح المزيد من المرضى يعد أكثر مهمة ملحة وضرورية.

وفقا للمقال، المهمة الأكثر أهمية فى البحث العلمى هى علاج مرضى الحالات الخطيرة والحرجة ويجب دمج الطب الصينى التقليدى بالطب الغربى للعلاج.

وأشار المقال إلى أن اللقاح ضرورى للوقاية من المرض والسيطرة عليه، وسلامته لها الأولوية القصوى، وحث على تسريع البحث وتطوير مصل، خلال متابعة تقدم الأبحاث المعنية فى الخارج عن كثب.

كما شدد المقال على تنسيق البحث فيما يتعلق بتتبع الفيروس وطرق انتقاله لمعرفة مصدر الفيروس وكيفية تطوره.


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