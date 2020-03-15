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وزير المالية: زيادة مخصصات التعليم والصحة فى الموازنة الجديدة غير مسبوقة فى تاريخ مصر

الأحد، 15 مارس 2020 08:32 م
وزير المالية: زيادة مخصصات التعليم والصحة فى الموازنة الجديدة غير مسبوقة فى تاريخ مصر وزير المالية
كتب محسن البديوى

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أكد محمد معيط، وزير المالية، أن مخصصات التعليم والصحة فى الموازنة العامة الجديدة للدولة شهدت زيادة غير مسبوقة فى تاريخ مصر، موضحًا أن الدولة أتاحت مبلغ 188 مليون جنيه فورًا لوزارة الصحة من المائة مليار التى أقرها الرئيس للتعامل مع فيروس كورونا، كما أن هناك قطاعات مختلفة تتطلب إنفاقا استثنائيا وهذا ما أمر به رئيس الجمهورية بتخصيص 100 مليار لمواجهة أى خطر يمكن أن يحدث.

وأضاف محمد معيط، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن بعد تحسن الأحوال الاقتصادية فى الدولة قامت الدولة بأخذ إجراءات نحو تحسين الدخول للعاملين، ونعمل على هذا منذ 8 أشهر، ومنها العلاوات والمبالغ التى توجه إلى العاملين بالدولة، كما أننا نعطى كل عام 7% للمخاطبين بالخدمة المدنية بالأجر الوظيفي.

وأوضح محمد معيط، أن :"غير المخاطبين مثل المدرسين وأساتذة الجامعة وأعضاء المهن الطبية كنا نعطيهم 10% من الأساسى وبعد ذلك قمنا بتعديلها إلى 12% من الأساسى وتكلفة هذه الخطوة 9 مليارات جنيه".

وتابع : "العام الماضى قمنا بإعطاء العاملين حافز إضافي يقدر 150 جنيها وقمنا برفع الدرجة الثانية هذا العام إلى 250 جنيها والدرجة الأولى 300 جنيه ودرجة مدير العام 325 جنيها ووكيل الوزارة 350 والدرجة الممتازة 375".

واستكمل أن بعد هذا التعديل خصصت الدول مبالغ تصل إلى 600 جنيه لبعض الفئات وهذه القرارات سيتم تطبيقها في 1/7/2020 وهي السنة المالية الجديدة.

 


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