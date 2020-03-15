اليوم السابع
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وزير المالية الهولندى: سنقوم بكل ما يلزم لاستمرار عمل كيه.إل.إم ومطار سخيبول

الأحد، 15 مارس 2020 02:42 م
وزير المالية الهولندى: سنقوم بكل ما يلزم لاستمرار عمل كيه.إل.إم ومطار سخيبول وزير المالية الهولندي، فوبكه هوكسترا
رويترز

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قال وزير المالية الهولندي، فوبكه هوكسترا اليوم الأحد، إن بلاده ستقوم "بكل ما يلزم" للمحافظة على استمرار عمل شركة كيه.إل.إم للطيران التابعة لإير فرانس ومطار سخيبول في أمستردام.

ولم يذكر هوكسترا أي تفاصيل بخصوص خطة إنقاذ محتملة، لكنه شدد على أن كيه.إل.إم "حيوية للاقتصاد الهولندي".

وقال إنه على اتصال وثيق مع زملائه الفرنسيين وإدارة إير فرانس.

تعاني كيه.إل.إم من انخفاض الإيرادات بسبب تأثير تفشي فيروس كورونا على أعمالها.

وقالت الشركة الهولندية التابعة لـ مجموعة إير فرانس يوم الجمعة، إنها ستلغي ما يصل إلى ألفي وظيفة وتطلب دعما حكوميا بينما تخفض ساعات عمل جميع موظفيها بمقدار الثلث.

 

 


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فوبكه هوكسترا

مطار سخيبول

فيروس كورونا

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الشركة الهولندية

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