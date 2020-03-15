وزير الصحة الفرنسى: عدد حالات الوفاة بسبب كورونا يقفز إلى 120

رويترز

قال وزير الصحة الفرنسى، اليوم الأحد، إن عدد حالات الوفاة فى فرنسا بسبب فيروس كورونا ارتفع من 91 يوم السبت إلى 120 حالة.

وأبلغ الوزير أوليفييه فيران، قناة تلفزيون فرنسا 24 ، بأن عدد حالات الإصابة ارتفع من 4449 يوم السبت إلى 5400 اليوم.

وأعلنت السلطات الفرنسية فى البلاد إغلاق أغلب المتاجر والمطاعم والمنشآت الترفيهية، فى إطار الإجراءات التي تتخذها لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد، وفقاً لوكالة رويترز.

وأكد رئيس الوزراء الفرنسى إدوار فيليب أن الاستثناءات من الحظر ستشمل متاجر السلع الغذائية والصيدليات ومحطات الوقود.

وكانت سلطات الصحة العامة بفرنسا أعلنت أن عدد الوفيات بلغ 91 حتى الآن بينما أصيب 4500 بالمرض، بعد أن سجلت 12 حالة وفاة جديدة بالمرض يوم السبت.

وقال فيليب إنه لم يعد أمام الحكومة أي خيار سوى اتخاذ هذا القرار لأن الكثير من الناس لا يزالون في الشارع ولا يطبقون بشكل فعال الإجراءات المعلنة حديثا بما يسرع من وتيرة انتشار الفيروس.

كما طال سكان فرنسا البالغ عددهم 67 مليون نسمة البقاء في منازلهم، للمساعدة في مكافحة تفشي الفيروس.