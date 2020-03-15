وزير التموين ينصح بعدم الاندفاع فى شراء السلع.. ويؤكد: كافة السلع متوفرة

كتب عامر مصطفى

طمأن الدكتور علي مصيلحى، وزير التموين، المواطنين على حجم الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، معلقا «الاحتياطى من كافة السلع الأساسية يصل إلى 4 شهور».

وحذر مصيلحى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، من الاندفاع فى شراء السلع خوفا من عدم توافر السلع، نافيا ما تردد من أخبار مغلوطة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إغلاق السلاسل التجارية الفترة المقبلة.

وتابع وزير التموين «تم رصد ارتفاع أسعار المنظفات والمطهرات في الصيدليات والسوبر ماركت»، محذرا من أي ممارسات غير قانونية بشأن تغيير أسعار المنتجات استغلالا للأزمات.

وأكد وزير التموين أنه عقد اجتماعا مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك لشن حملات رقابية على كافة الأسواق وتنفيذ الخطوات القانونية.