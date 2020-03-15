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وزيرة الهجرة تتابع المصريين العالقين بمطار الأردن للعمل على تسهيل دخولهم

الأحد، 15 مارس 2020 07:27 م
وزيرة الهجرة تتابع المصريين العالقين بمطار الأردن للعمل على تسهيل دخولهم وزيرة الهجرة نبيلة مكرم
كتب محمود راغب

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تواصلت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع السفير شريف كامل سفير مصر بالأردن، لمتابعة قضية المصريين العالقين بمطار الأردن.
 
وأوضحت الوزيرة أن السفير شريف كامل  سفير مصر لدى الأردن قام بزيارة للمواطنين كما تواصل سيادته مع الجهات المعنية، مشيرة إلى أن هناك إجراءات تتم حاليا لإنهاء الموقف، وأن السفير المصري أبدى تقديره لتفهم المواطنين الإجراءات التي أعلنتها الحكومات في إطار مواجهة فيروس الكورونا ١٩ المستجد.
 
وأكدت نبيلة مكرم متابعة أزمة المواطنين بالمطار مع كافة الجهات المعنية حتى حل الموقف قريبًا.
 
من جانبه، أكد السفير شريف كامل أنه جاري إيجاد صيغة للحل تضمن إجراءات الحجر التي حددتها السلطات بالأردن وتيسير دخول المواطنين المصريين.
 
واتخذ عدد كبير من الدول عدة إجراءات احترازية لتقييد حركة المواطنين الراغبين في التنقل من وإلى تلك الدول، في إطار مواجهة فيروس "كورونا COVID 19" المستجد.
 
 

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