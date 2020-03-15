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وزيرة التجارة تشارك فى ندوة حول مستقبل وتحديات قطاع الصناعة

الأحد، 15 مارس 2020 03:00 ص
وزيرة التجارة تشارك فى ندوة حول مستقبل وتحديات قطاع الصناعة نيفين جامع وزير الصناعة والتجارة
كتب إسلام سعيد

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ينظم مجلس الأعمال المصرى الكندى اليوم الأحد 15 مارس، ندوة حول مستقبل التجارة والصناعة في ظل التحديات الراهنة، بحضور الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، وقال المجلس في دعوته للندوة، أن قطاعات الصناعة والتجارة عانت من تحديات كبيرة خلال العقود الماضية، لكن المجهودات الحكومية فضلت أن تجد حلولا لها، وهو ما أثر على مدى تنافسية الصناعة المصرية وحركة التجارة الخارجية.

وأضاف مجلس الأعمال الكندى، أنه في السنوات الأخيرة لمسنا خططًا ومبادرات وتحركات جادة للحكومة، للارتقاء بالصناعة الوطنية وتنمية حركة الصادرات وفتح المزيد من الأسواق أمام السلع المصرية، ولكن وسط هذه الجهود هناك بعض التحديات التي ما زالت تواجه المستثمرين، بالإضافة إلى تحديات عالمية أخرى مثل فيروس كورونا، قد تعوق خطط الانطلاق.

وكانت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أكدت أن الوزارة تسعى خلال المرحلة الحالية إلى تعظيم الاستفادة من المقومات والإمكانات المتاحة بأفرع الهيئات المختلفة بمختلف المحافظات والمناطق الصناعية لضمان تقديم خدمات متميزة لمجتمع الأعمال وتحقيق التكامل فيما بين تلك الفروع ومراكزها الرئيسية، مشيرةً إلى أنه سيتم التنسيق مع  المحافظين والجهات المعنية لتوفير المقرات اللائقة والمناسبة بالمحافظات بهدف تنفيذ توجه الوزارة نحو تطبيق اللامركزية الأمر الذى ييسر الإجراءات على المستثمرين فى أماكن تواجدهم دون الحاجة إلى الذهاب إلى المراكز الرئيسية للهيئات للحصول على الخدمة.


مجلس الاعمال المصرى الكندى

نيفين جامع

الصناعة والتجارة

اخبار الاقتصاد

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