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وزارة الطيران المدنى تواصل إجراءاتها الاحترازية لمواجهة كورونا بالتعقيم

الأحد، 15 مارس 2020 11:45 م
وزارة الطيران المدنى تواصل إجراءاتها الاحترازية لمواجهة كورونا بالتعقيم اجراءات احترازية من فيروس كورونا في مطار القاهرة
كتب أحمد مصطفى

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قالت وزارة الطيران المدنى فى بيان لها مساء اليوم الأحد قالت فيه استمرت لليوم الثالث حملة التعقيم والتطهير الموسعة لتشمل كل من مبنى سلطة الطيران المدني المصري والشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية وذلك بتعقيم جميع المداخل والمخارج وكافة القطاعات و الإدارات، وكذا تطهير كافة الأدوار، والمكاتب الإدارية الخاصة بالعاملين، والمخازن، والكافتيريات، وقاعات الاجتماعات، ودورات المياه، وجراج السيارات لكلا المبنيين باستخدام الوسائل والمواد الوقائية المعتمدة دولياً .
 
يأتى ذلك فى إطار استمرار الجهود الاحترازية التى تنتهجها وزارة الطيران المدنى وشركاتها التابعة ضمن الخطة الوقائية الشاملة التى تتبناها الدولة المصرية لإتباع التدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد وذلك بتعقيم جميع المبانى والمنشأت من أجل ضمان السلامة الصحية لجميع العاملين بقطاع الطيران المدنىهذا وقد تم إلغاء العمل بنظام البصمة للحد من حدوث أى تجمعات بما يكفل الحفاظ  على سلامة جميع العاملين بقطاع الطيران المدنى. 
 
وتأتى هذه الإجراءات فى إطار توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى بضرورة اتخاذ كافة تدابير ووسائل الوقاية الخاصة بتعقيم وتطهير وزارة الطيران المدنى وجميع هيئاتها وشركاتها التابعة للحفاظ على سلامة العاملين داخل القطاع بكونهم الدعائم الأساسية للإنتاج في صناعة النقل الجوى.
 
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وزارة الطيران

مواجهة كورنا

سلطة الطيران

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