اليوم السابع
Ads
الأحد، 15 مارس 2020 04:52 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

هل يساعد غسيل الأنف بمحلول ملحى فى الوقاية من كورونا؟.. الصحة تُجيب

الأحد، 15 مارس 2020 04:30 ص
هل يساعد غسيل الأنف بمحلول ملحى فى الوقاية من كورونا؟.. الصحة تُجيب وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجابت وزارة الصحة والسكان على سؤال هام طرحه العديد من المواطنين، هل يساعد غسيل الأنف بمحلول ملحى فى الوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد؟

وجاء رد وزارة الصحة والسكان متضمنًا أن غسيل الأنف بشكل منتظم بمحلول ملحى لا يقى من الإصابة بفيروس كورونا، وقالت الوزارة: لا توجد أى بينة على أن غسيل الأنف بانتظام بمحلول ملحى يقى من العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وكانت وزارة الصحة والسكان دعت المواطنين فى وقت سابق إلى التوجه لمستشفيات الحميات عند الشعور بأى أعراض تشير للإصابة بكورونا، كارتفاع فى درجات الحرارة لعمل التحاليل اللازمة والاطمئنان على صحتهم.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية.

وكان الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، وفقًا لبيان صحفى، قال إنه وفقًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تم استحداث وحدة لتقصى كافة المخالطين المباشرين وغير المباشرين للحالات التى تثبت إيجابيتها للفيروس، وذلك فى إطار تشديد الإجراءات الاحترازية والوقائية، كما وجهت برفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات الحميات.


الصحة

كورونا

محلول ملح

فيروس كورونا

غسيل الانف

اخبار

اخبار عاجلة

اليوم السابع بلس

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزيرة الصحة: فخورة كوني فردا فى المنظومة.. ويدى بيد زملائى في كل ربوع مصر

الجمعة، 13 مارس 2020 04:13 م

الأقصر تتصدى لـ"كورونا".. إلغاء التجمعات الكبرى والليالى الشعبية بمدينة إسنا وقرية النمسا.. ومطالب بفسخ التعاقد مع المشايخ والمقرئين والمداحين لإلغاء مولد العشى.. والمحافظ: تطهير شامل للمساجد والكنائس

الأحد، 15 مارس 2020 03:00 ص

هدوء بشوارع نيويورك بعد إعلان حالة الطوارئ بأمريكا بسبب فيروس كورونا

الأحد، 15 مارس 2020 02:07 ص

نقابة الصحفيين تدعو المؤسسات الصحفية لاتخاذ إجراءات وقائية لمواجهة كورونا

الأحد، 15 مارس 2020 01:55 ص

هل فيروس كورونا نتاج حرب بيولوجية؟.. الصين تلمح إلى تورط الجيش الأمريكي وواشنطن تحتج.. فيديو

الأحد، 15 مارس 2020 01:06 ص

تلوث الهواء يقل فى إيطاليا بعد انتشار فيروس كورونا.. اعرف السبب

الأحد، 15 مارس 2020 01:00 ص

الصحة تعلن خروج 4 حالات جديدة من مستشفى العزل بعد تعافيهم من كورونا

الأحد، 15 مارس 2020 12:51 ص

طبيبة رافقت أول حالة وفاة كورونا بمصر تكشف كواليس نقلها من المنصورة للإسماعيلية

الأحد، 15 مارس 2020 12:44 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
جرائم تميم.. السفارة الكينية بالدوحة تتهم قطر بالتنكيل بالعمال الكينيين

جرائم تميم.. السفارة الكينية بالدوحة تتهم قطر بالتنكيل بالعمال الكينيين

هل يساعد غسيل الأنف بمحلول ملحى فى الوقاية من كورونا؟.. الصحة تُجيب

هل يساعد غسيل الأنف بمحلول ملحى فى الوقاية من كورونا؟.. الصحة تُجيب

6 أشهر لإصدار وزير الإسكان قرارات تعديل لائحة قانون البناء.. اعرف التفاصيل

6 أشهر لإصدار وزير الإسكان قرارات تعديل لائحة قانون البناء.. اعرف التفاصيل

مدير مجمع التمور بالوادى الجديد: مستعدون لرمضان وننتج 25 صنفًا بأسعار مخفضة

مدير مجمع التمور بالوادى الجديد: مستعدون لرمضان وننتج 25 صنفًا بأسعار مخفضة

فى رباط ليوم الدين.. السيول تغرق قرية الديسمى.. والقرى المجاورة تأوى المتضررين

فى رباط ليوم الدين.. السيول تغرق قرية الديسمى.. والقرى المجاورة تأوى المتضررين

القابضة للكهرباء: وضع الشبكة فى تحسن والأحمال اقتربت من معدلها الطبيعى

القابضة للكهرباء: وضع الشبكة فى تحسن والأحمال اقتربت من معدلها الطبيعى

رغم طلاقهما.. عاطل وربة منزل يكشفان كواليس سرقة الشقق الفارهة بالشيخ زايد

رغم طلاقهما.. عاطل وربة منزل يكشفان كواليس سرقة الشقق الفارهة بالشيخ زايد

بسبب فيروس كورونا.. أيهما أولى بدخول الرعاية المركزة كبار السن أم الأصغر؟

بسبب فيروس كورونا.. أيهما أولى بدخول الرعاية المركزة كبار السن أم الأصغر؟

على جمعة: جرى إيقاف الحج 22 موسمًا وتوقف الطواف 5 مرات.. فيديو

على جمعة: جرى إيقاف الحج 22 موسمًا وتوقف الطواف 5 مرات.. فيديو

الأقصر تتصدى لـ"كورونا".. إلغاء التجمعات الكبرى والليالى الشعبية بمدينة إسنا وقرية النمسا.. ومطالب بفسخ التعاقد مع المشايخ والمقرئين والمداحين لإلغاء مولد العشى.. والمحافظ: تطهير شامل للمساجد والكنائس

الأقصر تتصدى لـ"كورونا".. إلغاء التجمعات الكبرى والليالى الشعبية بمدينة إسنا وقرية النمسا.. ومطالب بفسخ التعاقد مع المشايخ والمقرئين والمداحين لإلغاء مولد العشى.. والمحافظ: تطهير شامل للمساجد والكنائس

اعرف تحذيرات المرور عند القيادة بالشبورة بعد تأكيد الأرصاد وصولها حد الضباب

اعرف تحذيرات المرور عند القيادة بالشبورة بعد تأكيد الأرصاد وصولها حد الضباب

الحبس وغرامة تصل لـ10 ملايين جنيه لمن يستخلص الذهب دون وجه حق

الحبس وغرامة تصل لـ10 ملايين جنيه لمن يستخلص الذهب دون وجه حق

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة