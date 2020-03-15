هل يساعد غسيل الأنف بمحلول ملحى فى الوقاية من كورونا؟.. الصحة تُجيب

كتب وليد عبد السلام

أجابت وزارة الصحة والسكان على سؤال هام طرحه العديد من المواطنين، هل يساعد غسيل الأنف بمحلول ملحى فى الوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد؟



وجاء رد وزارة الصحة والسكان متضمنًا أن غسيل الأنف بشكل منتظم بمحلول ملحى لا يقى من الإصابة بفيروس كورونا، وقالت الوزارة: لا توجد أى بينة على أن غسيل الأنف بانتظام بمحلول ملحى يقى من العدوى بفيروس كورونا المستجد.



وكانت وزارة الصحة والسكان دعت المواطنين فى وقت سابق إلى التوجه لمستشفيات الحميات عند الشعور بأى أعراض تشير للإصابة بكورونا، كارتفاع فى درجات الحرارة لعمل التحاليل اللازمة والاطمئنان على صحتهم.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية.



وكان الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، وفقًا لبيان صحفى، قال إنه وفقًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تم استحداث وحدة لتقصى كافة المخالطين المباشرين وغير المباشرين للحالات التى تثبت إيجابيتها للفيروس، وذلك فى إطار تشديد الإجراءات الاحترازية والوقائية، كما وجهت برفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات الحميات.