هل فيروس كورونا نتاج حرب بيولوجية؟.. الصين تلمح إلى تورط الجيش الأمريكي وواشنطن تحتج.. فيديو

كتبت رباب فتحى

منذ اندلاع فيروس كورونا في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر من العام الماضى، كثرت التكهنات بشأن منشأ الفيروس الجديد الذى لم يتوقف حتى الآن في الانتشار من دولة إلى أخرى، ولكن يبدو أن الصين والتي تمكنت من احتواء الفيروس، تعتقد أن هناك بالفعل عامل بيولوجى وراء انتشار الفيروس الذى بات يعرف بـ"كوفيد 19" في المدينة الصينية، حيث ألمح مسئولون صينيون إلى تورط الجيش الأمريكي في ذلك، وهو ما رفضته واشنطن.

وإليكم القصة الكاملة للسجال بين الدولتين الذى يعزز التوترات الموجودة بالفعل بين أكبر اقتصادين في العالم.

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