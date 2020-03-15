نقابة الأطباء تبدأ تسليم الكارنيهات للدفعات الجديدة.. 22 مارس

كتبت آية دعبس

قالت النقابة العامة للأطباء، إنه نظرا لإلغاء حفل استقبال الدفعة الجديدة، والذي كان مقررا يوم 27 مارس المقبل، فإن النقابة قررت بدء تسليم الكارنيهات الخاصة بأطباء الدفعة الجديدة، خريجي ديسمبر 2018، بداية من الأحد 22 مارس الحالي، وحتى 31 مارس 2020، في الساعة الواحدة ظهراً بالقاعة الرئيسية بالنقابة العامة للأطباء.

وأضافت النقابة، في بيان، انه سيتم توصيل كارنيهات الأطباء الجدد الذين قاموا بتقديم أوراقهم للنقابات الفرعية عبر مندوبي النقابات الفرعية، وناشدتهم التوجه إلى النقابة الفرعية لتسلم الكارنية.

وأضافت النقابة، أنه من المقرر أن يتم تسليم الكارنيهات يوم الأحد 22 مارس لأرقام تراخيص مزاولة المهنة من 298156 وحتى 298456، ويوم الأثنين 23 مارس لأرقام التراخيص من 298457 وحتى 298754، ويوم الثلاثاء 24 مارس لأرقام التراخيص من 299026 وحتى 299326، والأربعاء 25 مارس لأرقام التراخيص من 299327 وحتى 299692، ويوم الخميس 26 مارس لأرقام التراخيص من 300244 وحتى 300430، ويوم السبت 28 مارس لأرقام التراخيص من 300934 وحتى 301127.

كما تسلم النقابة الكارنيهات يوم الأحد 29 مارس، للأطباء المتقدمين بطلبات القيد أيام 14، و15 مارس 2020، ويوم الأثنين 30 مارس الجارى، للأطباء المتقدمين بطلبات القيد أيام 16، و17 مارس 2020، ويوم الثلاثاء 31 مارس 2020، للأطباء المتقدمين بطلبات القيد أيام 18، و19 مارس الجارى.

وقرر مجلس النقابة العامة للأطباء، تأجيل انعقاد الجمعية العمومية، الذى كان مقررا لها 27 مارس الجارى، نظرا للأوضاع الصحية التى تمر بها البلاد فى مواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سوف يتم تحديد موعد لاحق بعد استقرار الأوضاع الصحية بالوطن، كذلك صدور قرار بتأجيل الاحتفال بيوم الطبيب وكذلك الاحتفال بيوم الأم الرائدة المثالية لحين أشعار آخر بحيث يتم الاحتفال بيوم الأم الرائدة الطبيبة المثالية بعد الاحتفال بيوم الطبيب بأسبوع واحد أيا كان التاريخ.