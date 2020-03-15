نايكي تقرر إغلاق فروعها في أمريكا وبلدان أخرى

رويترز

قرر عملاق الملابس الرياضية الأمريكي نايكي اليوم الأحد إغلاق فروعه في الولايات المتحدة وعدة بلدان أخرى بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا.

وقالت الشركة في بيان إن جميع متاجرها في كندا وغرب أوروبا وأستراليا ونيوزيلندا ستغلق في الفترة بين 16 و27 مارس.

وستستمر متاجر نايكي في عملها كالمعتاد في كوريا الجنوبية واليابان ومعظم أنحاء الصين وعدد كبير من الدول الأخرى.

وأضافت الشركة "نتخذ خطوات إضافية في مرافق أخرى تديرها نايكي منها خيار العمل من المنزل".

وأغلقت نايكي مؤقتا هذا الشهر مقرها الأوروبي في هولندا بعد إصابة أحد موظفيه بفيروس كورونا.