اليوم السابع
Ads
الأحد، 15 مارس 2020 04:38 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

نايكي تقرر إغلاق فروعها في أمريكا وبلدان أخرى

الأحد، 15 مارس 2020 03:39 م
نايكي تقرر إغلاق فروعها في أمريكا وبلدان أخرى متجر نايكى
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر عملاق الملابس الرياضية الأمريكي نايكي اليوم الأحد إغلاق فروعه في الولايات المتحدة وعدة بلدان أخرى بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا.

وقالت الشركة في بيان إن جميع متاجرها في كندا وغرب أوروبا وأستراليا ونيوزيلندا ستغلق في الفترة بين 16 و27 مارس.

وستستمر متاجر نايكي في عملها كالمعتاد في كوريا الجنوبية واليابان ومعظم أنحاء الصين وعدد كبير من الدول الأخرى.

وأضافت الشركة "نتخذ خطوات إضافية في مرافق أخرى تديرها نايكي منها خيار العمل من المنزل".

وأغلقت نايكي مؤقتا هذا الشهر مقرها الأوروبي في هولندا بعد إصابة أحد موظفيه بفيروس كورونا.


متجر نايكى

نايكى

فيروس كورونا

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
خطة تعامل البنوك مع كورونا.. أبرزها إلغاء رسوم السحب من الصراف الآلى

خطة تعامل البنوك مع كورونا.. أبرزها إلغاء رسوم السحب من الصراف الآلى

هل يتوج الأهلي بدرع الدورى حال إلغائه الموسم الجارى؟.. اتحاد الكرة يجيب

هل يتوج الأهلي بدرع الدورى حال إلغائه الموسم الجارى؟.. اتحاد الكرة يجيب

انفوجراف.. 4 خطوات بسيطة لحماية أغطية السرير والملابس من فيروس كورونا

انفوجراف.. 4 خطوات بسيطة لحماية أغطية السرير والملابس من فيروس كورونا

أخبار مصر اليوم .. وزير الاتصالات يجتمع مع شركات المحمول لتوفير خدمات الإنترنت مجانا للطلبة

أخبار مصر اليوم .. وزير الاتصالات يجتمع مع شركات المحمول لتوفير خدمات الإنترنت مجانا للطلبة

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 15-3-2020 وعيار 24 بـ184.73 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 15-3-2020 وعيار 24 بـ184.73 ريال سعودى

فيديو ..لماذا أصبحت أوروبا بؤرة انتشار فيروس كورونا العالمى ؟

فيديو ..لماذا أصبحت أوروبا بؤرة انتشار فيروس كورونا العالمى ؟

وزير الاتصالات يجتمع مع شركات المحمول لتوفير خدمات الإنترنت مجانا للطلبة

وزير الاتصالات يجتمع مع شركات المحمول لتوفير خدمات الإنترنت مجانا للطلبة

"الصحة" تكشف حقيقة علاج المضادات الحيوية لفيروس كورونا.. اعرف التفاصيل

"الصحة" تكشف حقيقة علاج المضادات الحيوية لفيروس كورونا.. اعرف التفاصيل

"التعليم": درجات الأنشطة لا تضاف لمجموع الطالب ولن تؤثر على نتيجته

"التعليم": درجات الأنشطة لا تضاف لمجموع الطالب ولن تؤثر على نتيجته

"التموين" تطلق غدًا تطوير أسواق الجملة فى مصر لتوفير السلع للمواطنين

"التموين" تطلق غدًا تطوير أسواق الجملة فى مصر لتوفير السلع للمواطنين

15 معلومة عن الإجراءات الوقاية المتخذة من محافظة الأقصر لمكافحة كورونا

15 معلومة عن الإجراءات الوقاية المتخذة من محافظة الأقصر لمكافحة كورونا

"الآثار المصرية تحت السيطرة".. عقوبات تصل للسجن المشدد لمواجهة بيعها

"الآثار المصرية تحت السيطرة".. عقوبات تصل للسجن المشدد لمواجهة بيعها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة